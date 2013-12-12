«كيان إيجيبت» تطرح «سيات ليون» الجديدة كلياً

اختيرت كأفضل سيارة فى إنجلترا لعام 2013.. وتطرح فى مصر بثلاث فئات من التجهيزات

كتب : ياسر شعبان منذ 25 دقيقة

تزامن الكشف عن «سيات ليون» الجديدة كلياً مع تقديم «سيات» للتصميم الجديد لشعار علامتها التجارية، فكانت «ليون»، التى شهدت تغييرا جذريا فى تصميمها هى أولى سيارات «سيات» التى تظهر بشعارها الجديد، وقد عبر التصميم الجديد لـ«سيات ليون» بشكل قوى عن فلسفة «سيات» التى تتلخص فى مصطلح «Enjoyneering» الذى يجمع بين كلمتى «الاستمتاع» و«الهندسة» بالإنجليزية.

وأثبتت «ليون» تجسيدها لفلسفة «سيات» الجديدة بنجاحها فى العديد من الأسواق العالمية والأسواق الأوروبية التى اختيرت فيها كأفضل سيارة لعام 2013، وينتقل السحر الخاص بـ«سيات ليون» من تصميمها الخارجى الأنيق إلى داخل المقصورة بتصميمها المميز وتجهيزاتها التى تطرحها «كيان إيجيبت» بثلاث فئات من التجهيزات لتناسب كافة الاحتياجات.

وتضم الفئة الأولى: تكييف هواء، نظام ترفيهى يتكون من شاشة ملونة تعمل باللمس قياس 5 بوصة، فتحات USB وAUX مع إمكانية إضافة بطاقة ذاكرة SD Card، Bluetooth مع إمكانية بث تسجيلات صوتية من خلاله، عجلة قيادة متعددة الوظائف، فتحات لتكييف الهواء للمقاعد الخلفية، غلق مركزى للأبواب مع 2 ريموت كنترول للتحكم به، كمبيوتر لمعلومات السيارة مع عرض درجة الحرارة الخارجية، بالإضافة إلى التجهيزات الخارجية من مصابيح هالوجين أمامية ومرايا يتم التحكم بها كهربائياً.

وتزيد الفئة الثانية فى تجهيزاتها الداخلية: تكييف هواء أوتوماتيكى مزدوج Climatronic، عجلة قيادة متعددة الوظائف من الجلد، ومقبض لناقل الحركة وفرامل اليد من الجلد، مثبت سرعة، إضافة إلى جنوط رياضية قياس 16 بوصة، ومرايا كهربائية يمكن تسخينها فى الأجواء الضبابية.

وحصلت «سيات ليون» على تصنيف 5 نجوم فى اختبارات السلامة الأوروبية Euro NCAP الأكثر صرامة على الإطلاق فى معايير اختبارات السلامة حول العالم، وتضم السيارة العديد من مواصفات الأمان، منها: عدد 6 وسائد هوائية، نظام التحكم الإلكترونى فى ثبات السيارة ESC، نظام المكابح المانع للانغلاق ABS، نظام منع تزحلق الإطارات ASR، مثبت لمقعد الأطفال، تنبيه عند عدم ربط حزام الأمان للسائق والراكب الأمامى، مكابح أوتوماتيكية عند الاصطدام، تحذير عند انخفاض ضغط الإطارات.