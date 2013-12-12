أخبار عاجلة

حريق هائل يلتهم 7 حظائر ونفوق 4 رؤوس ماشية بسوهاج -
8 الصبح - من داخل الإدارة العامة للمرور .. تعرف على الاحوال المرورية على معظم المحاور الرئيسية -
8 الصبح - تعرف عى الحالة الجوية اليوم ومعدلات درجات الحرارة .. وشوف فوائد "الكراوية" -
8 الصبح - فقرة #أحسن_ناس .. أهم الأخبار والأحداث التى دارت فى محافظات الجمهورية بالأمس -
8 الصبح - ملخص لقاءات السيسى فى الولايات المتحدة بالأمس .. وتفاصيل اللقاء المرتقب مع الرئيس ترامب -
أسهل طريقة لصنفرة البشرة بالمواد الطبيعية -
محافظ دمياط يقود حملة لإغلاق المقاهي في منتصف الليل -
بالفيديو.. خالد الجندي يدعو للسيسى: «ربنا يقيك شر الماكرين» -
فيديو| خالد الجندي مهاجما الأوقاف والتعليم: «التحرش سبب فشلكم» -
سبورتينج براجا يتعادل مع ماريتيمو 3-3 بالدوري البرتغالي لكرة القدم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار السيارات
  4. DMC

14% ارتفاعاً فى مبيعات السيارات بالصين

Google+ Print
14% ارتفاعاً فى مبيعات السيارات بالصين 14% ارتفاعاً فى مبيعات السيارات بالصين

كتب : ياسر شعبان منذ 24 دقيقة

أشار تقرير صادر عن اتحاد مصنعى السيارات الصينيين إلى أن مبيعات السيارات فى الصين ارتفعت بنسبة 14٫1٪، على أساس سنوى فى نوفمبر الماضى، لتتجه من جديد لتتخطى توقعات الاتحاد لعام 2013.

كانت المبيعات قد زادت فى أكتوبر الماضى بالصين، التى تعد أكبر سوق للسيارات فى العالم، بنسبة 20٫3% مقارنة بالعام السابق، ويسلط نمو المبيعات فى نوفمبر الضوء على تعافى الاقتصاد الصينى، لكنه يرجع أيضا إلى انخفاض مستوى المقارنة قبل عام عندما أدت خلافات مع اليابان إلى هبوط مبيعات السيارات اليابانية فى الصين.

وقال اتحاد المصنعين: إن مبيعات السيارات فى الأحد عشر شهرا الأولى من 2013 زادت بنسبة 13٫5٪ على أساس سنوى. ويتوقع الاتحاد نمو المبيعات السنوية 7٪ هذا العام، كانت مبيعات السيارات فى الصين قد زادت فقط بنسبة 4٫3% فى 2012 بسبب تباطؤ الاقتصاد وتراجع مبيعات السيارات اليابانية.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

DMC

مواضيع متعلقة
8 الصبح - مدربة اليوجا هنا كامل .. تنشأ أول مركز لليوجا والعلاج الروحاني للسيدات فقط

8 الصبح - مدربة اليوجا هنا كامل .. تنشأ أول مركز لليوجا والعلاج الروحاني للسيدات فقط

8 الصبح - من داخل الإدارة العامة للمرور .. تعرف على الاحوال المرورية على معظم المحاور الرئيسية

8 الصبح - من داخل الإدارة العامة للمرور .. تعرف على الاحوال المرورية على معظم المحاور الرئيسية

8 الصبح - تعرف عى الحالة الجوية اليوم ومعدلات درجات الحرارة .. وشوف فوائد "الكراوية"

8 الصبح - تعرف عى الحالة الجوية اليوم ومعدلات درجات الحرارة .. وشوف فوائد "الكراوية"

8 الصبح - فقرة #أحسن_ناس .. أهم الأخبار والأحداث التى دارت فى محافظات الجمهورية بالأمس

8 الصبح - فقرة #أحسن_ناس .. أهم الأخبار والأحداث التى دارت فى محافظات الجمهورية بالأمس