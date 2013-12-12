14% ارتفاعاً فى مبيعات السيارات بالصين

كتب : ياسر شعبان منذ 24 دقيقة

أشار تقرير صادر عن اتحاد مصنعى السيارات الصينيين إلى أن مبيعات السيارات فى الصين ارتفعت بنسبة 14٫1٪، على أساس سنوى فى نوفمبر الماضى، لتتجه من جديد لتتخطى توقعات الاتحاد لعام 2013.

كانت المبيعات قد زادت فى أكتوبر الماضى بالصين، التى تعد أكبر سوق للسيارات فى العالم، بنسبة 20٫3% مقارنة بالعام السابق، ويسلط نمو المبيعات فى نوفمبر الضوء على تعافى الاقتصاد الصينى، لكنه يرجع أيضا إلى انخفاض مستوى المقارنة قبل عام عندما أدت خلافات مع اليابان إلى هبوط مبيعات السيارات اليابانية فى الصين.

وقال اتحاد المصنعين: إن مبيعات السيارات فى الأحد عشر شهرا الأولى من 2013 زادت بنسبة 13٫5٪ على أساس سنوى. ويتوقع الاتحاد نمو المبيعات السنوية 7٪ هذا العام، كانت مبيعات السيارات فى الصين قد زادت فقط بنسبة 4٫3% فى 2012 بسبب تباطؤ الاقتصاد وتراجع مبيعات السيارات اليابانية.