«جى بى غبور أوتو» تحتفل بإطلاق «إكس باص» بشراكة مع «ماركو بولو»

16 راكباً على شاسيه من الفولاذ عالى الصلابة وتصميم أكثر ديناميكية

كتب : ياسر شعبان منذ 22 دقيقة

احتفلت «جى بى غبور أوتو» بتقديم أحدث مفاجآتها «مصنعها فى العين السخنة» بالإكس باص الذى سيمثل نقلة نوعية فى صناعة الميكروباص ويتوقع أن ينافس بقوة فى السوق المصرية، خصوصا مع الاندماج القوى بين تاريخين عريقين من الخبرة والامتياز هما «جى بى غبور أوتو» و«ماركو بولو».

حضر الاحتفال نادر غبور، الرئيس التنفيذى للعمليات بالمجموعة، والعديد من مسئولى «جى بى غبور أوتو» و«جى بى بولو» والموزعين المعتمدين.

فى بداية الاحتفال، استعرض أحمد مدبولى، رئيس قطاعات السيارات التجارية، الخطة الاستراتيجية لمبيعات وتسويق الإكس باص، وألقى الضوء على الخريطة الجغرافية لمراكز الخدمة وقطع الغيار المقدمة من «جى بى غبور أوتو» لصيانة ودعم الإكس باص التى تشمل القاهرة والإسكندرية وأسيوط وشرم الشيخ والغردقة والأقصر وأبوسمبل.

كما قدم وفا توفيليس، الرئيس التنفيذى لـ«جى بى بولو»، عرضا تفصيليا وضح فيه مميزات ومواصفات الإكس باص، وعرض فيلما قصيرا عن الإكس باص وما يميزه عن غيره من الميكروباصات فى السوق المصرية. وجرى تنظيم جولة استكشافية فى المصنع للتعرف على إمكاناته، وقد نالت آلية المصنع الدقيقة والمتطورة إعجاب الحضور.

وعندما كشف الغطاء عن الإكس باص، استوعب الحاضرون أن الهدف الأساسى من صناعة هذا الميكروباص هو تحسين حياة سائقيه فى مصر؛ إذ يأتى الإكس باص بتقنية متطورة تضفى عليه طابعا من القوة والفعالية كما يعمل الفولاذ عالى الصلابة الذى صُنع منه شاسيه الإكس باص على توفير درجات عالية من الأمان للسائق والركاب، ويبدو تصميم الإكس باص أكثر قوة وعملية وديناميكية من غيره من الميكروباصات الموجودة فى السوق، كما أنه ينفرد بأنه يتسع لـ16 راكبا، وهذا الاتساع الذى يتميز به الإكس باص سيعود على سائقى الميكروباصات فى مصر بالنفع؛ حيث إنه يسهم فى زيادة دخلهم اليومى.