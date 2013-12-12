«شيفروليه سيلفرادو 2014» تفوز بلقب أفضل سيارة دفع رباعى

كتب : ياسر شعبان منذ 17 دقيقة

فازت سيارة البيك أب للمهام الخفيفة «سيلفرادو 2014» بالجائزة المرموقة، أفضل سيارة دفع رباعى للعام، من مجلة السيارات الرائدة إقليمياً Car and Driver الشرق الأوسط.

وصممت «سيلفرادو 2014 البيك أب» كبيرة الحجم الجديدة بكل تفاصيلها، لتكون أقوى وأكثر ذكاء وقدرة من أى وقت مضى، وتتضمن 3 محركات من طراز EcoTec3 الجديدة كلياً -أحدها V6 و2 V8- تقدم قوة أثبتت جدارتها، إضافة إلى مزايا القدرة والتطوير والفعالية، كما تقدم السيارة مزايا سلامة وأمان حصرية ضمن فئتها مثل أنظمة التنبيه من الاصطدامات الأمامية، والتنبيه عند الانحراف عن المسار مع المقعد المنبه للسلامة، وأنظمة الإنذار الأمامى والخلفى للمساعدة على ركن السيارة.

وقال أحمد سدودى، المدير الإقليمى لعلامة «شيفروليه» فى «جنرال موتورز الشرق الأوسط»: «يشرفنا الفوز بهذا التقدير المتميز من مجلة Car and Driver الشرق الأوسط وتعتبر (شيفروليه سيلفرادو) إحدى أكثر سيارات البيك أب كبيرة الحجم شعبية فى الشرق الأوسط وأنا على ثقة تامة بأن (سيلفرادو 2014) الجديدة ستعزز سمعة السيارة كرائدة فى السوق بفضل تصميمها القوى وقدراتها الرائدة ضمن فئتها والمزايا المتطورة التى تتضمنها».

وتتضمن محركات EcoTec3 الثلاثة فى «سيلفرادو»: نظام الحقن المباشر للوقود والنظام النشط لإدارة الوقود، وتوقيت متفاوت مستمر للصمامات، وهو مزيج لا يمكن الحصول عليه فى سيارات البيك أب المنافسة، كما تقدم السيارة معدلات قُطر رائدة ضمن فئتها فى محركات V6 وV8، وتعد أفضل من أى سيارة بيك أب للمهام الخفيفة موجودة حالياً.

أما الشاسيه، فيحتوى على عدد من التحديثات المصممة للتركيز على السائق، ويوفر التعليق الأمامى والخلفى المطور والعجلات الأعرض قيادة أكثر راحة وثقة أكبر بالتحكم، ويطور نظام التوجيه الإلكترونى المدعوم كهربائياً من شعور التوجيه ويخفض من مستوى استهلاك الوقود، أما الفرامل القرصية الجديدة على العجلات الأربع مع دوارات Duralife فهى تحسن من شعور الفرملة.