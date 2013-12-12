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مدرب سلتيك: لاعبان فقط أو ثلاثة قدموا ما عليهم أمام برشلونة

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مدرب سلتيك: لاعبان فقط أو ثلاثة قدموا ما عليهم أمام برشلونة مدرب سلتيك: لاعبان فقط أو ثلاثة قدموا ما عليهم أمام برشلونة

برشلونة، (إفي): أعرب المدير الفني لفريق سلتيك جلاسجو الأسكتلندي، نيل لينون، عن إحباطه من أداء لاعبيه في مباراة برشلونة في ختام دور المجموعات من بطولة دوري أبطال أوروبا والتي انتهت بفوز البرسا 6-1 ، مؤكدا أنهم قدموا "مباراة غير مقبولة".

وأبدى لينون أسفه لأن فريقه لم يلعب بنسبة 100% في المباراة التي وصفها بواحدة من أسوأ المباريات التي خاضها هذا الموسم، وذلك خلال مؤتمر صحفي عقب اللقاء الذي أقيم الليلة الماضية في برشلونة وتأهل البرسا على إثره إلى دور الـ16 بصفته المتصدر للمجموعة الثامنة، ورافقه الوصيف ميلان الإيطالي.

وأكد لينون "بعض اللاعبين قدموا مباراة غير مقبولة ولم يكونوا في نفس مستوى مباريات أخرى لعبوها ضد برشلونة".

وأضاف "التزم لاعبان أو ثلاثة فقط، ولكن باقي الفريق قدم أداء أقل من إمكانياته".

وبالرغم من ذلك، أعرب لينون عن أمله في صحوة الفريق وأن يقدم موسما جيدا في البريمير ليج الأسكتلندي، لكنه أبرز أن الفريق يجب أن يحلل هزيمة أظهرت غياب "الشخصية".

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