أخبار عاجلة

حريق هائل يلتهم 7 حظائر ونفوق 4 رؤوس ماشية بسوهاج -
8 الصبح - من داخل الإدارة العامة للمرور .. تعرف على الاحوال المرورية على معظم المحاور الرئيسية -
8 الصبح - تعرف عى الحالة الجوية اليوم ومعدلات درجات الحرارة .. وشوف فوائد "الكراوية" -
8 الصبح - فقرة #أحسن_ناس .. أهم الأخبار والأحداث التى دارت فى محافظات الجمهورية بالأمس -
8 الصبح - ملخص لقاءات السيسى فى الولايات المتحدة بالأمس .. وتفاصيل اللقاء المرتقب مع الرئيس ترامب -
أسهل طريقة لصنفرة البشرة بالمواد الطبيعية -
محافظ دمياط يقود حملة لإغلاق المقاهي في منتصف الليل -
بالفيديو.. خالد الجندي يدعو للسيسى: «ربنا يقيك شر الماكرين» -
فيديو| خالد الجندي مهاجما الأوقاف والتعليم: «التحرش سبب فشلكم» -
سبورتينج براجا يتعادل مع ماريتيمو 3-3 بالدوري البرتغالي لكرة القدم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

البرازيل تواجه جنوب إفريقيا لتكريم مانديلا قبل المونديال

Google+ Print
البرازيل تواجه جنوب إفريقيا لتكريم مانديلا قبل المونديال البرازيل تواجه جنوب إفريقيا لتكريم مانديلا قبل المونديال

ريو دي جانيرو،(إفي): يخوض البرازيلي لكرة القدم مباراتين وديتين خلال الأشهر السابقة على مونديال 2014 ، على سبيل التحضير لكأس العالم، أمام فريق قريب الشبه من كرواتيا، وأخرى أمام منتخب كاريبي لم يتحدد بعد.

أكد ذلك المدير الفني للمنتخب البرازيلي لكرة القدم، لويس فيليبي سكولاري، خلال كلمة ألقاها الأربعاء في مدينة ريو دي جانيرو، على هامش النسخة العاشرة من (فوتيكوم)، منتدى كرة القدم الرئيسي في أمريكا اللاتينية.

وخلال كلمته، أكد سكولاري ومعاونه كارلوس ألبرتو باريرا أن الفريق سيعتاد بذلك على "الأسلوب الصارم" لكرواتيا، التي يواجهها منتخب السامبا في المباراة الافتتاحية للمونديال.

وأكد باريرا "أولويتنا هي صربيا، لكن قد يكون أي منتخب آخر من المنطقة".

وفضلا عن كرواتيا، تضم المجموعة الأولى لكأس العالم منتخبي المكسيك والكاميرون فضلا عن البلد المضيف.

ولم يوضح سكولاري إذا ما كانت البرازيل تتفاوض حول مباراة ودية مع أي من المنتخبات التي فازت على المكسيك خلال تصفيات اتحاد أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي (كونكاكاف) المؤهلة إلى المونديال.

وقبل هاتين المباراتين، ومثلما أعلن الاتحاد البرازيلي في أكتوبر، تخوض البرازيل مباراة أمام جنوب أفريقيا، قال سكولاري إن تكريم الزعيم الراحل نيلسون مانديلا بات أحد أهدافها.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع

مواضيع متعلقة
القاهرة أبوظبي: تحليل مباراة منتخب المحليين مع بنين ومباراة المنتخب الوطني مع توجو - ك/ محمود الخطيب

القاهرة أبوظبي: تحليل مباراة منتخب المحليين مع بنين ومباراة المنتخب الوطني مع توجو - ك/ محمود الخطيب