البرازيل تواجه جنوب إفريقيا لتكريم مانديلا قبل المونديال

ريو دي جانيرو،(إفي): يخوض المنتخب البرازيلي لكرة القدم مباراتين وديتين خلال الأشهر السابقة على مونديال 2014 ، على سبيل التحضير لكأس العالم، أمام فريق قريب الشبه من كرواتيا، وأخرى أمام منتخب كاريبي لم يتحدد بعد.

أكد ذلك المدير الفني للمنتخب البرازيلي لكرة القدم، لويس فيليبي سكولاري، خلال كلمة ألقاها الأربعاء في مدينة ريو دي جانيرو، على هامش النسخة العاشرة من (فوتيكوم)، منتدى كرة القدم الرئيسي في أمريكا اللاتينية.

وخلال كلمته، أكد سكولاري ومعاونه كارلوس ألبرتو باريرا أن الفريق سيعتاد بذلك على "الأسلوب الصارم" لكرواتيا، التي يواجهها منتخب السامبا في المباراة الافتتاحية للمونديال.

وأكد باريرا "أولويتنا هي صربيا، لكن قد يكون أي منتخب آخر من المنطقة".

وفضلا عن كرواتيا، تضم المجموعة الأولى لكأس العالم منتخبي المكسيك والكاميرون فضلا عن البلد المضيف.

ولم يوضح سكولاري إذا ما كانت البرازيل تتفاوض حول مباراة ودية مع أي من المنتخبات التي فازت على المكسيك خلال تصفيات اتحاد أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي (كونكاكاف) المؤهلة إلى المونديال.

وقبل هاتين المباراتين، ومثلما أعلن الاتحاد البرازيلي في أكتوبر، تخوض البرازيل مباراة أمام جنوب أفريقيا، قال سكولاري إن تكريم الزعيم الراحل نيلسون مانديلا بات أحد أهدافها.