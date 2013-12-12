أخبار عاجلة

حريق هائل يلتهم 7 حظائر ونفوق 4 رؤوس ماشية بسوهاج -
8 الصبح - من داخل الإدارة العامة للمرور .. تعرف على الاحوال المرورية على معظم المحاور الرئيسية -
8 الصبح - تعرف عى الحالة الجوية اليوم ومعدلات درجات الحرارة .. وشوف فوائد "الكراوية" -
8 الصبح - فقرة #أحسن_ناس .. أهم الأخبار والأحداث التى دارت فى محافظات الجمهورية بالأمس -
8 الصبح - ملخص لقاءات السيسى فى الولايات المتحدة بالأمس .. وتفاصيل اللقاء المرتقب مع الرئيس ترامب -
أسهل طريقة لصنفرة البشرة بالمواد الطبيعية -
محافظ دمياط يقود حملة لإغلاق المقاهي في منتصف الليل -
بالفيديو.. خالد الجندي يدعو للسيسى: «ربنا يقيك شر الماكرين» -
فيديو| خالد الجندي مهاجما الأوقاف والتعليم: «التحرش سبب فشلكم» -
سبورتينج براجا يتعادل مع ماريتيمو 3-3 بالدوري البرتغالي لكرة القدم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

مدرب بورتو: أخفقنا في خط الدفاع أمام أتلتيكو مدريد

Google+ Print
مدرب بورتو: أخفقنا في خط الدفاع أمام أتلتيكو مدريد مدرب بورتو: أخفقنا في خط الدفاع أمام أتلتيكو مدريد

مدريد (إفي): قال باولو فونسيكا المدير الفني لفريق بورتو البرتغالي عقب خروج فريقه من دوري أبطال أوروبا بعد هزيمته أمام أتلتيكو مدريد (2-0) إن فريقه أخفق في خط الدفاع، فيما أعرب عن أسفه لضربة الجزاء التي أهدرها جوسوي وتصدى لها حارس أتلتيكو البديل داني أرانزوبيا.

وصرح فونسيكا عقب اللقاء الذي أقيم الليلة الماضية "لقد صعبنا الأمور أمام أتلتيكو وكانت أمامنا أربع فرص لتسجيل هدف وأهدرنا ضربة جزاء، ولكننا لم نكن على مستوى المنافسة في الدفاع على عكس أتلتيكو".

وأضاف مدرب بورتو الذي تجمد رصيده عند خمس نقاط ليلتحق ببطولة دوري أوروبا "لم نكن راضين على مشاركتنا في دوري الأبطال. ليس فقط بسبب الهزيمة، وإنما بسبب المباريات على أرضنا".

وبسؤاله عن فرص فريقه في دوري أوروبا أجاب فونسيكا "هناك الكثير من الفرق القوية، بعضها قادم من دوري الأبطال، سوف تكون منافسة شرسة وسنلعب بطموح كبير".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع