مدرب بورتو: أخفقنا في خط الدفاع أمام أتلتيكو مدريد

مدريد (إفي): قال باولو فونسيكا المدير الفني لفريق بورتو البرتغالي عقب خروج فريقه من دوري أبطال أوروبا بعد هزيمته أمام أتلتيكو مدريد (2-0) إن فريقه أخفق في خط الدفاع، فيما أعرب عن أسفه لضربة الجزاء التي أهدرها جوسوي وتصدى لها حارس أتلتيكو البديل داني أرانزوبيا.

وصرح فونسيكا عقب اللقاء الذي أقيم الليلة الماضية "لقد صعبنا الأمور أمام أتلتيكو وكانت أمامنا أربع فرص لتسجيل هدف وأهدرنا ضربة جزاء، ولكننا لم نكن على مستوى المنافسة في الدفاع على عكس أتلتيكو".

وأضاف مدرب بورتو الذي تجمد رصيده عند خمس نقاط ليلتحق ببطولة دوري أوروبا "لم نكن راضين على مشاركتنا في دوري الأبطال. ليس فقط بسبب الهزيمة، وإنما بسبب المباريات على أرضنا".

وبسؤاله عن فرص فريقه في دوري أوروبا أجاب فونسيكا "هناك الكثير من الفرق القوية، بعضها قادم من دوري الأبطال، سوف تكون منافسة شرسة وسنلعب بطموح كبير".