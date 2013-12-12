مدرب بازل: لا أصدق كيف احتسب الحكم هدف شالكه الثاني!

أبدى مورات ياكين المدير الفني لبازل حزنه الشديد بسبب احتساب حكم اللقاء الهدف الثاني لشالكه، والذي أوضحت الإعادة وجود أكثر من لاعب للفريق الألماني في موقع التسلل.

وسجل جول ماتيب مدافع شالكه هدفا، بعد خروج خط دفاع بازل ليكشف مصيدة التسلل، ولكن حكم الراية أمر باستئناف اللعب مما قتل أمال بطل سويسرا في العودة للمباراة.

وقال ياكين في تصريحاته في المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "بدأنا المباراة جيدا، وتحكمنا في إيقاع اللعب ولكن لا أعلم ماذا حدث بعد طرد (إيفان) إيفانوف".

وأشهر الحكم الإيطالي البطاقة الحمراء في وجه إيفانوف مدافع بازل بعد عرقلته لآدم سالاي مهاجم شالكه.

وأضاف "حقيقة الصور التلفزيونية لا توضح ضرورة قرار الحكم بإشهار البطاقة الحمراء ولكن عقب الطرد واصلنا الإيجابية حتى نهاية الشوط الأول".

وتابع "الهدف الثاني للشالكه لا يصدق، لا أفهم كيف لم ير الحكم التسلل.. حزين للغاية".

واختتم "أهنيء شالكه، ولكن أنا مُحبط للغاية بسبب عدم الاستمرار في دوري أبطال أوروبا".

وتحول بازل للدوري الأوروبي والذي يلعب في صفوفه الثنائي المصري محمد صلاح و محمد النني.

شاهد الهدف