4 إطلالات للسيدة الأنيقة من خبيرة الموضة ريتا لمع حنكش

في حوار خاص مع موقع "سيدتي نت" عرّفتنا ريتا لمع حنكش، خبيرة الموضة ومقدمة برنامج Catwalk عبر قناة الـ"أل بي سي" الفضائية، وصاحبة مدوّنة www.lifeandstyleandco.com، على صيحة أخرى لموسم خريف وشتاء 2014 وهي إطلالة المرأة الأنيقة أو الـLady Like، بعد أن أطلعتنا في حوار سابق على نقشة المربعات وطريقة ارتدائها. ومن خلال خبرتها في مجال الموضة، أظهرت لنا ريتا طريقة الحصول على الـLady Like بـ4 إطلالات مختلفة. وتعود بنا هذه الإطلالات الى حقبة الخمسينات، عندما كانت السيدات يتألقن بأزيائهن الراقية.

الإطلالة الأولى:

اختارت ريتا تنورة بقصة A-Line باللون الوردي، مع توب سوداء ومعطف باللون الزهري الفاتح، وهو من الصيحات الرائجة في هذا الموسم. أما الإكسسوارات فكانت عبارة عن نظارات شمسية وحزام عريض، يبرز الخصر، وحذاء بالكعب العالي لمزيد من الأنوثة.

الإطلالة الثانية:

اختارت تنورة بيضاء متوسطة الطول، مع كنزة صوفية باللون الرمادي. تنصح ريتا بوضع حزام على الكنزة للتخفيف من حجمها، وهي اختارت حزاماً مخملياً. أما الحذاء فباللون الأبيض وهو اللون المرادف بكلاسيكيته للون الأسود. وأدخلت لمسة من الانتعاش الى الإطلالة من خلال الحقيبة الزهرية.

الإطلالة الثالثة:

تنورة مصنوعة من قماش التويد الأنيق بقصة أنثوية جداً، مع توب من الجلد الأسود وهي صيحة جريئة ورائجة هذا الموسم أيضاً، تمنح المرأة إطلالة لافتة وساحرة. والإكسسوارات عبارة عن حذاء بالكعب العالي بتصميم ناعم مع حقيبة باللون الكرزي لمزيد من الانتعاش في الإطلالة.

الإطلالة الرابعة:

أرادت ريتا في هذه الإطلالة أن تثبت أن الـLadylike look يمكن الحصول عليه من خلال السراويل أيضاً. فاختارت سروالاً باللون الأحمر مع قميص زهري، واضافت الى أناقة الإطلالة معطفاً مطبعاً بالالوان للابتعاد عن الكلاسيكية. الإكسسوارات كانت باللون الأسود لتهدئ من قوة الألوان.

سيعجبك أيضاً: