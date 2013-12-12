محافظ الأقصر يلتقي الأجانب المقيمين بالمحافظة

جاء ذلك خلال اللقاء الشهرى الثانى مع الأجانب المقيمين بالأقصر لبحث المشكلات التى تواجههم و رؤيتهم لتطوير المحافظة بهدف تسويق المنتج السياحى بالأقصر من خلال السياح أنفسهم .

فى أطار الجهود المبذولة لعودة السياحة وتحسين الصورة الذهنية عن الأقصر للعالم ألتقى اللواء طارق سعد الدين محافظ الأقصر بعدد من الأجانب المقيمين بالمحافظة.

و اكد سعد الدين أن الأجانب المقيمين بالمحافظة بمثابة حلقة الوصل بين الأقصر والعالم فهم أكثر علماً بما يحتاج السياح الوافدون من بلادهم لذلك يجب الأخذ بمقترحاتهم للتجديد من المنتج السياحى وتطويره لتلبية أحتياجات السياح ، مشيراً إلى دورهم فى تشجيع عدد كبير من الدول الأوروبية لرفع حظر السفر عن مصر .

وأكد اللواء حافظ حسين الخبير الأمنى والسياحى بالأقصر أنه جارى أنشاء موقع ألكترونى للتواصل مع الأجانب المقيمين بالمحافظة واعلان أهم الأحداث السياحية من خلاله .

و أختتم سعد الدين اللقاء مؤكداً الدور الهام الذى يقوم به الأجانب المقيمين بالمحافظة لتنشيط السياحة وتحسين صورة الأقصر فى العالم .