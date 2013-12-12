أخبار عاجلة

حريق هائل يلتهم 7 حظائر ونفوق 4 رؤوس ماشية بسوهاج -
8 الصبح - من داخل الإدارة العامة للمرور .. تعرف على الاحوال المرورية على معظم المحاور الرئيسية -
8 الصبح - تعرف عى الحالة الجوية اليوم ومعدلات درجات الحرارة .. وشوف فوائد "الكراوية" -
8 الصبح - فقرة #أحسن_ناس .. أهم الأخبار والأحداث التى دارت فى محافظات الجمهورية بالأمس -
8 الصبح - ملخص لقاءات السيسى فى الولايات المتحدة بالأمس .. وتفاصيل اللقاء المرتقب مع الرئيس ترامب -
أسهل طريقة لصنفرة البشرة بالمواد الطبيعية -
محافظ دمياط يقود حملة لإغلاق المقاهي في منتصف الليل -
بالفيديو.. خالد الجندي يدعو للسيسى: «ربنا يقيك شر الماكرين» -
فيديو| خالد الجندي مهاجما الأوقاف والتعليم: «التحرش سبب فشلكم» -
سبورتينج براجا يتعادل مع ماريتيمو 3-3 بالدوري البرتغالي لكرة القدم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  4. أونا

اليوم وقفة احتجاجية لـ”صيادلة” الأقصر رفضاً لمشروع الحوافز‎

  • 14
Google+ Print
أرشيفية

أرشيفية

أرشيفية

دعت النقابة الفرعية للصيادلة بالأقصر أعضائها للمشاركة في وقفة احتجاجية اليوم الخميس أمام مستشفي الأقصر العام للمطالبة بإقرار كادر طبي عادل لجميع العاملين بالمهن الصحية ورفض مشروع الحوافز التي أصدرته وزيرة الصحة الدكتورة مها الرباط .

وقال الدكتور رجائي موريس نقيب صيادلة الأقصر أن النقابة أعلنت من البداية رفضها لمشروع الحوافز المعيب الذي أسماه الصيادلة “مشروع الكوارث” مضيفاً أن جميع خيارات التصعيد مطروحة أمام الصيادلة في الجمعية العمومية المقرر انعقادها 28 ديسمبر الجاري.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا