اليوم وقفة احتجاجية لـ”صيادلة” الأقصر رفضاً لمشروع الحوافز‎

دعت النقابة الفرعية للصيادلة بالأقصر أعضائها للمشاركة في وقفة احتجاجية اليوم الخميس أمام مستشفي الأقصر العام للمطالبة بإقرار كادر طبي عادل لجميع العاملين بالمهن الصحية ورفض مشروع الحوافز التي أصدرته وزيرة الصحة الدكتورة مها الرباط .

وقال الدكتور رجائي موريس نقيب صيادلة الأقصر أن النقابة أعلنت من البداية رفضها لمشروع الحوافز المعيب الذي أسماه الصيادلة “مشروع الكوارث” مضيفاً أن جميع خيارات التصعيد مطروحة أمام الصيادلة في الجمعية العمومية المقرر انعقادها 28 ديسمبر الجاري.