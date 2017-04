Twelve Years a Slave يتصدّر ترشيحات الـ Screen Actors Guild Awards

تصدّر فيلم Twelve Years a Slave ترشيحات الـ Screen Actors Guild Awards أي جوائز نقابة ممثلي الشاشة في أميركا مع أربعة ترشيحات كأفضل مجموعة ممثلين في فيلم وأفضل ممثل لـ Chiwetel Ejiofor وأفضل ممثل في دور مساعد لـ Michael Fassbender وأفضل ممثلة في دور مساعد لـ Lupita Nyong'o.

ونال كل من The Butler و Dallas Buyers' Club و August: Osage County ثلاثة ترشيحات. فعن فيلم Dallas Buyers' Club ترشح Matthew McConaughey لجائزة أفضل ممثل و Jared Loto لجائزة أفضل ممثل في دور مساعد كما ترشح الفيلم لجائزة أفضل مجموعة ممثلين.

أما فيلم August: Osage County فترشحت عنه Meryl Streep لجائزة أفضل ممثلة و Julia Roberts لجائزة أفضل ممثلة في دور مساعد كما ترشح الفيلم لجائزة أفضل مجموعة ممثلين. وترشح أيضاً عن فيلم The Butler كل من Forest Whitaker لجائزة أفضل ممثل و Oprah Winfrey لجائزة أفضل ممثلة مساعدة كما ترشح الفيلم لجائزة أفضل مجموعة ممثلين.

أما المفاجأة فتجلّت بعدم ترشّح Robert Redford و Leonardo DiCaprio و Joaquin Phoenix لجائزة أفضل ممثل. كما أنه لم ينل أي ممثل من أفلام The Wolf of Wall Street و Inside Llewyn Davis و American Hustle أي ترشيح.

يقام حفل توزيع جوائز الـ Screen Actors Guild Awards في 18 يناير المقبل في قاعة الـ Shrine Exposition Center في لوس أنجلوس.

فيما يلي اللائحة الكاملة للمرشحين:

أفضل مجموعة ممثلين

Twelve Years a Slave

American Hustle

August: Osage County

The Butler

Dallas Buyers Club

أفضل ممثل

Bruce Dern عن فيلم Nebraska

Chiwetel Ejiofor عن فيلم Twelve Years a Slave

Tom Hanks عن فيلم Captain Phillips

Matthew McConaughey عن فيلم Dallas Buyers Club

Forest Whitaker عن فيلم The Butler

أفضل ممثلة

Cate Blanchett عن فيلم Blue Jasmine

Sandra Bullock عن فيلم Gravity

Judi Dench عن فيلم Philomena

Meryl Streep عن فيلم August: Osage County

Emma Thompson عن فيلم Saving Mr. Banks

أفضل ممثل في دور مساعد

Daniel Bruhl عن فيلم Rush

Michael Fassbender عن فيلم Twelve Years a Slave

Barkhad Abdi عن فيلم Captain Phillips

Jared Leto عن فيلم Dallas Buyers Club

James Gandolfini عن فيلم Enough Said

أفضل ممثلة في دور مساعد

Jennifer Lawrence عن فيلم American Hustle

Lupita Nyong'o عن فيلم Twelve Years a Slave

Julia Roberts عن فيلم August: Osage County

June Squibb عن فيلم Nebraska

Oprah Winfrey عن فيلم The Butler

أفضل مجموعة ممثلي أدوار المجازفة في فيلم

All is Lost

Fast & Furious 6

Lone Survivor

Rush

The Wolverine