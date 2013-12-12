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المشاهير الأتراك ونجوم هوليوود: يخلق من الشبه أربعين

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المشاهير الأتراك ونجوم هوليوود: يخلق من الشبه أربعين المشاهير الأتراك ونجوم هوليوود: يخلق من الشبه أربعين

«يخلق من الشبه أربعين»، هذه المقولة ثبتت صحتها عبر عقود طويلة من الزمن، وبالذات اليوم بعد ظهور العديد من عشرات النسخ من الرؤساء والسياسيين والفنانين والأثرياء. وكما هو التشابه موجود في عالم السياسة والمال، هو أيضاً موجود بكثرة في عالم الفن إن دققنا أكثر في الوجوه. فمؤخراً، تنبّه الإعلام التركي إلى وجود نسخ عالمية من نجومهم الأتراك المحبوبين في الشكل والحضور والكاريزما، ووجدوا تشابهاً كبيراً وصل في بعض المشاهير إلى نسبة الـ80 % وربما أكثر خاصةً بين: كيفانش تاتليتوغ وبراد بيت وأمينة صندل وبنيلوبي كروز وأوموت أكيوريك وأنجلينا جولي، فمن برأيكم الثنائي التركي العالمي الأكثر تشابهاً؟

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