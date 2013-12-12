دريد لحام: أحترم صوت أصالة عندما تغنّي فقط

في رد على تشكيك البعض بتصريح دريد لحام الذي أطلقه في حوار مع "سيدتي" قبل مدّة، قال فيه إنه لا يعرف أصالة، في ردّ منه على سؤال عنها عبر قوله "مين أصالة" قبل أن يستدرك قائلاً بعد استغرابنا عدم معرفته بها "آه اصالة المغنية"، أكد لحام في دردشة مع "سيدتي نت" أنّه قال هذا الكلام حرفياً، وأضاف "عندما سألتني عن أصالة لم أعرفها، لأنك بهذا السؤال وكأنك تسألينني عن عبد الحليم، في حين أنّ هناك أكثر من عبد الحليم مشهور، فهناك عبد الحليم حافظ وعبد الحليم خدام وعبد الحليم كركلا".

وتابع دريد لحام "هناك جارة لنا اسمها أصالة مارديني، وقبال بيتنا جارة أخرى اسمها أصالة بغاجاتي، وكلتاهما صديقتان لنا، ولذلك كان يجب أن أعرف أي أصالة تقصدين لكي أجيب. وفي الأساس أنا استغربت كيف تسألينني عن أصالة وهي جارتنا".

وعن موقفه من رد أصالة عليه بأنه لم يحترم إنسانيتها، أجاب دريد لحام " لا أريد أن أدخل في هذا الموضوع لأنّ الأخذ والرد في هذا الموضوع لا قيمة له. وين بدّي حطّ حالي مقابيلها وتحط حالها مقابيلي.. هذا لا يجوز أبداً، في كل الأحوال رحم الله والدها".

أما عن رأيه بما قالته أصالة بما معناه أنها تحترم تاريخه، أجاب "وأنا طبعاً أحترم صوتها...ولكن عندما تغني فقط".

من جهة أخرى نفى دريد لحام أن يكون قد وافق حتى الآن على أي عرض فني.

تابعوا مقابلة دريد لحام مع "سيدتي":

دريد لحام:عابد فهد ألغى الآخرين في"لعبة الموت"ولا أعرف أصالة

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