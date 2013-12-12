اليوم.. عطلة رسمية في الأردن بسبب سوء الأحوال الجوية

كتب : أ ف ب منذ 57 دقيقة

قررت الحكومة الأردنية تعطيل الوزارات والدوائر الحكومية اليوم؛ بسبب سوء الأحوال الجوية والتساقط الكثيف للأمطار والثلوج، على ما أفاد مصدر رسمي.

وذكرت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية (بترا) أن "رئيس الوزراء عبد الله النسور قرر تعطيل الوزارات والدوائر الحكومية اليوم؛ بسبب سوء الأحوال الجوية".

كما قرر البنك المركزي تعطيل دوام المصارف في المملكة.

وكان النسور قرر أمس، تعطيل الجامعات والمدارس الحكومية والخاصة "نظرا للظروف الجوية التي تسود المملكة وحرصا على سلامة الطلبة ولتوفير الظروف والأجواء المناسبة للجهات المعنية للتعامل مع الحالة الجوية".

ودعت مديرية الأمن العام، المواطنين عبر التليفزيون الرسمي إلى أخذ الحيطة والحذر وعدم الخروج من المنازل إلا للضرورة القصوى خصوصا في المناطق التي تشهد تساقطا كثيفا للثلوج و"رؤية شبه معدومة".

وتتوقع دائرة الأرصاد الجوية في الأردن استمرار التساقط الغزير للأمطار والثلوج اليوم، وغدا، مع درجات حرارة حول الصفر المئوي.