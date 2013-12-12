ناشطون سوريون: العاصفة الثلجية تسببت في توقف القتال في بعض المناطق

كتب : أ ش أ منذ 56 دقيقة

أكد ناشطون سوريون اليوم، أن القتال بين القوات الحكومية السورية ومسلحي المعارضة توقف في بعض الجبهات بسبب العاصفة الثلجية التي تضرب البلاد منذ ثلاثة أيام.

وذكرت شبكة (سكاي نيوز) البريطانية أن المواطنين في أحياء حمص يشعرون بفرحة بسبب تساقط الأمطار، رغم الحصار المفروض عليها من قبل القوات الحكومية منذ أشهر.

وكانت لجان التنسيق السورية المحلية قد أعلنت مقتل 59 شخصا في سوريا أمس، معظمهم في دمشق وريفها وحمص، مؤكدة تمكن الجيش الحر من السيطرة على ثلاثة مواقع للقوات الحكومية في منطقة عدرا العمالية في ريف دمشق.