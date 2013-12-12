"يوتافون".. أول هاتف ذكي روسي

كتب : أ ش أ منذ 14 دقيقة

عرض فلاد مارتينوف المدير العام لشركة "يوتا دوفيس"، على الجمهور الروسي، أول هاتف ذكي صنع في روسيا أطلق عليه "يوتافون" الذي يمكن تسجيل عليه الساعة والرسائل وأجندة المواعيد ومعلومات أخرى.

والهاتف الجديد مزود بكاميرا طاقتها 12 جيجا أوكت وهو يزن 146 جراما وطرح في الأسواق الروسية بسعر 20 ألف روبل أي حوالي 454 يورو.

ومع مطلع العام الجديد في يناير 2014 سوف يتم توزيع "اليوتافون" فى خمس دول أوروبية منها فرنسا والشرق الأوسط ويوجد نية حاليا لطرحه في آسيا والولايات المتحدة الأمريكية، حيث إن شركة "آبل" و"سامسونج"يسيطران على سوق الهواتف الذكية.

والهاتف الذكي الروسي، تم تجميعه في الصين من مكونات مصنعة في اليابان وتايوان ويعمل تحت نظام "إندرويد" التابع لجوجل، كما أن شركة "يوتافون" مسجلة في قبرص وجزر فيرجي في بريطانيا.

جدير بالذكر أن روسيا لم تنجح في أية معدات خاصة بالاتصالات والمعلومات الإلكترونية حتى الآن.