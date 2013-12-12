الطقس السيئ في دمياط يغلق بوغاز ميناء الصيد ويصيب الحركة التجارية بالشلل

تعرضت دمياط، لليوم الثاني على التوالي، لموجات من الأمطار الغزيرة مصحوبة ببرودة وصقيع ورياح شديدة تسببت في اقتلاع عدد من الأشجار على طريق دمياط المنصورة ودمياط الجديدة.

وأدى الطقس السيئ إلى غياب عدد كبير من طلاب المدارس والموظفين، وأربك حركة المواصلات في مواقف السيارات بالزرقا وفارسكور وكفر سعد ودمياط الجديدة، وارتفع منسوب المياه في الشوارع الرئيسية والميادين بأنحاء المحافظة، وأعلنت حالة الطوارئ في قطاعات الكهرباء ومياه الشرب والمرافق.

وشكل اللواء محمد عبداللطيف منصور، محافظ دمياط، غرفة عمليات بالمحافظة للتنسيق مع الوحدات المحلية بالمدن والقرى للمتابعة، وشفط المياه من الشوارع، كما أغلق بوغاز ميناء الصيد في عزبة البرج وتوقف مراكب الصيد بسبب ارتفاع الأمواج والرياح الشديدة، فيما استمر ميناء دمياط في استقبال السفن حيث استقبل 3 سفن حاويات وبضائع عامة، وغادر الميناء 6 سفن حاويات وبضائع عامة، كما استقبل سفينة محملة بعدد 1915 طنًا من زيت طعام.