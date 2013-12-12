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غضب في الهند لرفض تقنين زواج «المثليين»

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غضب في الهند لرفض تقنين زواج «المثليين» غضب في الهند لرفض تقنين زواج «المثليين»
دفع قرار المحكمة العليا في الهند برفض تقنين علاقات «المثليين»، مئات الأشخاص للاحتجاج في عدة مدن بالبلاد.وجرت المظاهرات الرئيسية في «مومباي» غربي الهند، حيث انطلق المتظاهرون في الشوارع رافعين لافتات ضد حكم المحكمة العليا، كما خرج محتجون في «نيودلهي» للتعبير عن رفضهم للقرار.وتظاهر حوالي 500 شخص في «نيودلهي» على قرار المحكمة العليا، بإلغاء الحكم الصادر، في 2009، عن المحكمة العليا في «نيودلهي» الذي كان قد أباح العلاقات «المثلية».وقالت الناشطة، «جايا»، خلال التظاهرة: «لقد اختاروا تجاهل حقوق كثير من الأشخاص، لذلك نحن هنا لإدانة هذا، والاحتجاج عليه».وأضاف المحامي، أديتيا باندوباهي: «لقد جرب الناس الحرية ولن يسمحوا بأن ينتزعوها منهم مرة ثانية، ما يتم التعبير عنه هنا هو الغضب، وهذا لن يختفي».واستمرت «صياحات غضب» المتظاهرين ومعظمهم من الشباب لمدة ساعات، في حين كانوا يرفعون لافتات عليها «فخور بأني مثليٌّ» و«اعتقلوني، أنا فخور بكوني مجرمًا».كانت الشرطة قد هددت باعتقال كل من يتظاهر، الخميس، ضد قرار المحكمة العليا، ولكن في النهاية جرت المظاهرات بشكل سلمي دون أعمال شغب.

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