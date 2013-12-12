إسرائيل تدرب نحو ألف شاب نيجيري على مكافحة الإرهاب

كتب : أ ش أ منذ 14 دقيقة

بدأ خبراء أمن من إسرائيل، خلال الأسابيع الماضية، بتدريب نحو ألف شاب نيجيري ينتمون إلى 17 منطقة من ولاية "بلاتو" بوسط البلاد على مكافحة الإرهاب وتحقيق الأمن بالولاية.

وقال المارشال بالا دندابا، منسق شرطة مكافحة الإرهاب والسطو المسلح بالولاية - في تصريح صحفي اليوم - إن الألف شاب هم جزء من آلاف الشباب الذين يتم تدريبهم من قبل المخابرات والشرطة النيجيرية علي كيفية تحقيق الأمن، مشيرا إلى أن مجموع شباب الولاية الذين يتلقون تدريبات الآن سواء على أيدي الخبراء الإسرائيليين أو النيجيريين يبلغ 4 آلاف.

كان حاكم الولاية جونا جانج، قال في تصريحات سابقة، إن شركة إسرائيلية متخصصة في الأمن وحماية المسؤولين والتدريب على مكافحة الإرهاب تقوم بتدريب شباب من الولاية.

وجاء الإعلان عن الاستعانة بالشركة الإسرائيلية بعد أسابيع من إعلان صحيفة "نيجيريان تربيون" أن الشرطة النيجيرية تعتزم ملاحقة شركات الأمن الإسرائيلية الخاصة العاملة في بعض الولايات منها ولاية "ريفرز"، والتي تعاقدت معها لتأمين حكومة الولاية.

وذكرت "تربيون"، في تقرير لها عن الشركات الأمنية الخاصة، أن ارتفاع أعداد الشركات الأمنية أصبح مصدر قلق للشرطة، خاصة أن أفراد أمن هذه الشركات يحاولون انتحال شخصيات رجال الشرطة الحقيقيين ومهامهم ومسؤوليتهم.

ونوهت الصحيفة بأن أفراد الشركات الأمنية الإسرائيلية يقومون بأعمال ليست من تخصصاتهم مثل تنظيم المرور وتفتيش السيارات على الطرقات ومصادرتها وخاصة في ولاية "ريفرز" الواقعة بجنوب البلاد والتي تتعاون بشكل كبير مع إسرائيل في قطاعات هامة مثل الأمن والزراعة.