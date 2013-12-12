3 وزراء يشاركون فى افتتاح ورشة عمل حول صغار المزارعين

وصل منذ قليل الدكتور أيمن فريد أبو حديد وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، اللواء عادل لبيب وزير التنمية المحلية واللواء محمد أبو شادى وزير التموين، إلى مقر العلاقات الخارجية بوزارة الزراعة للمشاركة فى افتتاح ورشة عمل فعاليات مشروع دعم القدرات التسويقية لصغار المزارعين.

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