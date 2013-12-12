كشف تقرير طبى النقاب عن أن ما يقرب من ربع السيدات فى مرحلة منتصف العمر، يعانين من تدنى جودة النوم واضطرابات النوم بالمقارنة بالسيدات فى مراحل العمر المختلفة الأخرى، وقال الباحثون إن مشاكل النوم تؤثر سلبا على نوعية الحياة، وقد تتسبب فى عدد من الأمراض المزمنة.

وتضيف الدراسة الجديدة التى نظرت فى مشاكل النوم الأكثر شيوعا بين السيدات فى مرحلة منتصف العمر، أن عادة ما تطرأ هذه المشكلات قبل بلوغ سن اليأس وانقطاع الطمث.

وأشار الباحثون إلى أن العلاج الهرمونى التعويضى، قد يسهم بصورة كبيرة فى تقليل مشكلات واضطرابات النوم.. وتشير البيانات إلى أن غالبية السيدات اللاتى يستيقظن كثيرا أثناء الليل 60% منهن يعانين من اضطرابات النوم مرة واحدة على الأقل فى الأسبوع فى الوقت الذى ذكرت فيه 16% من السيدات وجودهن صعوبة فى النوم، و20% قالوا إنهن استيقظن مبكرا فى الصباح الباكر جدا.

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