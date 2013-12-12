اللبن والماء للحد من ارتفاع ضغط الدم

مرض ارتفاع ضغط الدم، له العديد من الأضرار الصحية على الجسم ويؤثر بشدة على كفاءة عضلة القلب، لذا يقدم دكتور أحمد بيبرس خبير التغذية، روشتة طبية للحد من مخاطر ارتفاع ضغط الدم، قائلا" التغذية هامة وضرورية لمرضى ارتفاع ضغط الدم، لذا يمكن استخدام نظام غذائى معتدل، وليس متزايدا فى تناول كمية الملح والصوديوم، وذلك بتقليل الملح الذى يتم استخدامه فى الطعام المطهى، الذى نحصل عليه مع ضرورة اللجوء لبدائل للملح، لأن الملح من أكثر المواد الغذائية التى تضر الجسم.

ومن أهم البدائل المتعلقة بالملح، الخل والليمون، والأعشاب الطازجة والتوابل مع تجنب الإكثار من الأطعمة المملحة، مثل المخللات والأسماك المملحة، وتقليل تناول الصلصات والصوص، لأنها تحتوى على كميات عالية من الملح وللأسف فمعظم الشباب والمراهقين يكثرون من استخدام الكاتشب الملىء بالملح.

وللحد من ارتفاع ضغط الدم يجب الإكثار من تناول المياه، بشكل يصل لتناول 8 أكواب يوميا وللحد من ارتفاع ضغط الدم، يجب تناول 3 ثمرات من الفواكه مع تناول 5 وحدات من الخضروات، مع ضرورة تناول الموز بكثرة لاحتوائه على البوتاسيوم الذى يعمل على السيطرة على ضغط الدم مع شرب اللبن يوميا، لأن البوتاسيوم والمغنسيوم والكالسيوم متواجدان بكثرة فى الحليب مما ينظم ضغط الدم وباللجوء لتلك النصائح، يمكن التحكم فى ضغط الدم.