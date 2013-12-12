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مصرع شخصين وإصابة 3 آخرين في تصادم سيارة ودراجة بخارية بجنوب سيناء

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مصرع شخصين وإصابة 3 آخرين في تصادم سيارة ودراجة بخارية بجنوب سيناء مصرع شخصين وإصابة 3 آخرين في تصادم سيارة ودراجة بخارية بجنوب سيناء

أرشيفية

لقى شخصين مصرعهما وأصيب ثلاثة آخرون إثر تصادم سيارة ربع نقل و دراجة بخارية على بعد 7 كيلو من مدينة رأس سدر.

كان اللواء محمود الحفناوي مدير أمن جنوب سيناء قد تلقى بلاغاً من رئيس مباحث رأس سدر يفيد تصادم سيارة ربع نقل وموتوسيكل على بعد 7 كيلو من مدينة رأس سدر في اتجاه محافظة السويس .

أسفر الحادث عن وفاة سويلم حامد مسلم 45 سنة وابنته عفاف سويلم حامد 6 سنوات من جنوب سيناء ،وإصابة كلاً من مديحة سويلم حامد 9 سنوات وعبد الحكيم سعيد عبد السلام 34 سنة من( قنا) وعبده سعيد عبد السلام 39 سنة من( قنا ) تم نقل الجثث والمصابين إلى مستشفى رأس سدرالعام وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق في الحادث.

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