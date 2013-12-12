التموين تتعاقد على استيراد نحو 554 ألف طن دقيق وقمح لإنتاج الخبز الطباقي والمدعم

تعاقدت هيئة السلع التموينية بوزارة التموين والتجارة الداخلية على شراء 254 ألفا و589 طن دقيق بلدي استخراج 80%، كما تعاقدت على شراء 300 ألف طن قمح روماني وفرنسي من خلال مناقصتين محلية وعالمية وذلك لانتاج الخبز الطباقي والمدعم.

> وأعلن الدكتور محمد أبو شادي وزير التموين والتجارة الداخلية، اليوم الخميس، أن المناقصة المحلية كانت لشراء الدقيق وهي رقم 2 وتقدم لها 37 عرضا وتم قبول 34 عرضا وتراوحت الأسعار ما بين 2490 جنيها إلى 2860 جنيها للطن على أن يتم التوريد خلال 3 أشهر تنتهي يوم 10 مارس القادم .. مشيرًا إلى أن كميات الدقيق التي تم التعاقد عليها سوف توزع كحصص تموينية على حوالي 5 آلاف مخبز التي تنتج خبزًا بلديًا طباقي وذلك على مستوى الجمهورية .

> وأضاف أن المناقصة العالمية وهي لاستيراد القمح تضمنت شراء 180 ألف طن قمح روماني تشمل 120 طن قمح بسعر 312 دولارا و38 سنتا للطن و60 ألف طن بسعر 310 دولارا و90 سنتا لكل طن وتتضمن المناقصة أيضا شراء 120 ألف طن قمح فرنسي بسعر 319 دولارا و46 سنتا للطن على أن يبدأ التوريد من يوم 10 يناير المقبل ولمدة 10 أيام.

> وأشار إلى أن الوزارة تقوم باستيراد الأقماح من عدة دول عن طريق البورصات العالمية وليس دولة بعينها حيث يتم الإستيراد من روسيا ورومانيا وكندا وفرنسا والأرجنتين وأمريكا وأوكرانيا وغيرهم؛ ويتم إرساء المناقصة علي العروض الأكثر جودة والأقل سعرًا .. مضيفًا أن جميع الأقماح المستوردة لا تدخل البلاد إلا بعد فحصها في موانيء الشحن من قبل شركات مراجعة عالمية كما يتم فحصها من خلال لجان فنية في الموانيء المصرية.