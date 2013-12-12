وزير الزراعة : مشروع تدعيم القدرات التسويقية للمزرعين بتكلفة مليار جنية وتهدف لخدمة 50 آلف أسرة

قال أيمن فريد أبو حديد، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى فى افتتاح فعاليات بدء مشروع تدعيم القدرات التسويقية لصغار المزارعين فى الريف المصرى.

أن الهدف من المؤتمر دعم صغار المزارعين والمرأة والشباب فى مناطق مصر الأكثر أحتياجاً، حيث ، قدم أبو حديد الشكر للصندوق الدولى للتنمية الزراعية ( ايفاد ) لاتاحة التمويل لهذا المشروع الهام الذي تنفذه وزارة الزراعة واستصلاح الاراضى ويأتي هذا المشروع في مقدمة الأولويات التي تقدمت بهاالحكومة المصرية للايفاد واستجيب لها بكل الترحيب والتقدير لتمويله والذي يبلغ تكلفة الإجمالية مليار جنيه مصرى ، ويهدف لخدمة 50 ألف اسرة ريفية.

وأضاف ، أبو حديد قائلا “: إن الزراعة المصرية تمثل النشاط الرئيسي للاقتصاد فى مصر وهى المولد الحقيقى للنمو الاقتصادى حيث تمثل الزراعة حوالى 14% من مجموع الناتج المحلى الاجمالى،كما تعلمون أن حوالى 57 % من سكان مصر تعيش فى المناطق الريفية والتى تمثل الزراعة فيها 32% من إجمالى القوى العاملة فى مصر “.

مشيرًا إلى أن وزارة الزراعة قامت باعداد استراتيجية التنمية الزراعية فى مصر لعام 2030 والتى ترتكز على الاستخدام الأمثل للموارد الطبيعية المتاحة لتحقيق معدل نمو زراعى يصل الى حوالى 4% سنويًا والعمل على تحقيق الامن الغذائى والاكتفاء الذاتى من المحاصيل الغذائية الاستراتيجية وخاصة القمح وفى نفس الوقت العمل على زيادة الصادرات من المحاصيل الزراعية والتى تتمتع مصر فيها بميزة نسبية وتنافسية مثل القطن والخضر والفاكهة والنباتات الطبية والعطرية وزهور القطف.

مؤكدًا أن استراتيجية التنمية الزراعية للوزارة تتبنى العمل على تحسين مستوى المعيشة والمساهمة فى تخفيض معدلات الفقر فى المناطق الريفيةوإيجاد فرص عمل جديدة للشباب المصرى الواعد بقدراته وطاقاته للتنمية فى ربوع مصرنا الحبيبة والتى تشمل محاور عديدة يأتي أولها “ تنويع مجالات العمل والنشاط الإقتصادى من خلال تشجيع إقامة الأنشطة والمشروعات المرتبطة بالزراعة فى المناطق الريفية، مثل المدخلات والتصنيع والتسويق الزراعى.

> وتخطيط مناطق التوسع الزراعى الجديدة على أساس تنوع وتعدد مجالات الأنشطة والمشروعات ، بما يدعم إقامة مجتمعات زراعية صناعية خدمية متكاملة.

> و دعم وتنمية الحرف والصناعات الريفية الصغيرة والصناعات المكملة بما يساهم فى خلق فرص جديدة للعمل وتحسين مستويات الدخول.

> وتعظيم إستفادة المزارعيين من المخلفات الزراعية – النباتية والحيوانية – وتحويلها إلى مواد نافعة وقيمة إقتصادية مضافة ( أسمدة – أعلاف – طاقة) وبما يساهم أيضاً فى تحسين أحوال البيئة الريفية ونظافتها .

> و دعم وتطوير مؤسسات صغار المزارعيين وبخاصة فى مجال التسويق الزراعي لزيادة قدرتهم التسويقية والتفاوضية والتعامل بأسعار عادلة سواء فى مجال الحصول على المدخلات أو بيع المنتجات”.

والعمل على دمج صغار المزارعيين فى النشاط التصديرى لتحسين عوائدهم ودخولهم من خلال الممارسات الزراعية الجيدة.

> و تفعيل دور المرأة فى مختلف مجالات التنمية الريفية”.

وأشارأبوحديد، إن مشروع دعم القدرات التسويقية لصغار المزارعين فى الريف المصرى يعد من اهم المشروعات التى تعمل على تنفيذها وزارة الزراعة فى ظل توجهات الحكومة الحالية لتطوير وتنمية الريف المصرى ورفع المعاناه عن الفئات التى همشت خلال السنوات الماضية خاصة صعيد مصر. والتى تتكامل مع استراتيجية التنمية الزراعية وخطتها التنفيذية حتى عام 2030.

وطلب أبو حديد، التكاتف سويًا للنهوض بالوطن والعمل على زيادة الأنتاجية فقد تكبدنا الكثير من الخسائر خلال الثلاث سنوات الماضية وبذلت القوات المسلحة الجهد للحفاظ على أمن وسلامة هذا الوطن الغالى حتى بتنا على مشارف الديموقراطية الحقيقية بأنتاج أول دستور مصرى يتضمن مواد ، مؤكدًا أيضاً على مطالبتى لكل فلاحين مصر ومزارعيها الذين صمدوا خلال الفترة الماضية أن يصمدوا خلال هذه المرحلة الحرجة من تاريخ مصر.