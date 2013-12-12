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فريق”الأيزو” يزورصيدلة أسيوط لمتابعة تطبيق المواصفات الدولية

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فريق”الأيزو” يزورصيدلة أسيوط لمتابعة تطبيق المواصفات الدولية فريق”الأيزو” يزورصيدلة أسيوط لمتابعة تطبيق المواصفات الدولية

الأيزو

توجه فريق الشركة المانحة (AJA-EGTPT) لإجراء المراجعة الدورية وتجديد شهادة الأيزو ISO 9001\2008 بزيارة إلى كلية الصيدلة بجامعة أسيوط وهي شهادة معتمدة من الشركة الدولية للاعتماد.

ضم الفريق المهندس أحمد سيد رئيس الفريق والمهندس عمروأحمد السيد أحد أعضاء الفريق ،وذلك في إطارفعاليات تطوير نظام إدارة الجودة بالكليات.
> وقد التقى الدكتور زيدان زيد إبراهيم عميد الكلية بأعضاء الفريق وجرى الاجتماع بحضور الدكتور طارق أبو الفضل وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب والدكتور حسن فرغلى وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث ، كما قام الفريق بزيارات ميدانية لبعض الأقسام العليمة والمعامل والكنترولات .

وذلك للتأكد من تطبيق المواصفات القياسية الدولية ، كما قاموا بعقد لقاءات مع مسئولي المراجعة الداخلية بالكلية لمراجعة المستندات والتقارير ومراجعة نشاط وحدة الصيانة والوحدات المعاونة ومستندات التسجيل لطلاب الدراسات العليا ومراجعة الإجراءات الوقائية والتصحيحية بوحدة ضمان الجودة ، وتم الانتهاء من إتمام التقرير النهائي عن الكلية من جانب الفريق تمهيداً لحصولها على التجديد لشهادة الأيزو .

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