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تحالف 16 حزباً لدعم «السيسى» فى «الرئاسة» وتدشين حملة للحشد فى الاستفتاء

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تحالف 16 حزباً لدعم «السيسى» فى «الرئاسة» وتدشين حملة للحشد فى الاستفتاء تحالف 16 حزباً لدعم «السيسى» فى «الرئاسة» وتدشين حملة للحشد فى الاستفتاء
طبع نسخ من الدستور لتوزيعها فى المحافظات

كتب : ولاء نعمة الله وهبة أمين ومحمد يوسف ومحمد حمدى منذ 48 دقيقة

يعقد تحالف أحزاب التيار المدنى الاجتماعى، الذى يضم 16 حزباً سياسياً، مؤتمراً السبت المقبل لتدشين حملة للمشاركة الشعبية فى الاستفتاء على وثيقة الدستور الجديد المقرر إجراؤه يناير المقبل. كما قرر التحالف تأييده للفريق أول عبدالفتاح السيسى، وزير الدفاع، ودعمه، حال تقدمه للسباق الرئاسى.

ويضم التحالف أحزاب «الجيل والعمل الاشتراكى والصرح ومصر العربى الاشتراكى والأحرار والدستوريين الأحرار وحقوق الإنسان والمواطنة والكرامة والشعب والأمة والثورة المصرية والثورة وحراس الثورة»، فضلاً عن كتلة نواب التيار المدنى بمجلس الشورى «المنحل».

وقال ناجى الشهابى، رئيس حزب الجيل، أحد أحزاب التحالف، إن «التيار المدنى» سيعقد مؤتمرات عدة فى المحافظات المصرية المختلفة، للتعريف بالدستور وأهمية المشاركة فى الاستفتاء على الدستور للتأكيد على الالتزام بخارطة الطريق واستحقاقات ثورتى 25 يناير و30 يونيو.

وأضاف: «المشاركة الجماهيرية فى الاستفتاء ستفشل خطط الطابور الخامس التى يتزعمها ويشارك فيها بعض وزراء الحالية، وأبرزهم الدكتور حازم الببلاوى رئيس الوزراء، والدكتور حسام عيسى وزير التعليم العالى، والدكتور زياد بهاء الدين نائب رئيس الوزراء.

وقال «الشهابى» إن التحالف سيطبع نسخاً من الدستور الجديد لتوزيعها على المواطنين فى المحافظات، خصوصاً بعد انتشار نسخ مزورة من الدستور وستجرى الاستعانة بعدد كبير من الشباب المتطوع. من جهة أخرى، كشف «الشهابى» عن أن التحالف اتفق بعد عدة اجتماعات، على دعم الفريق السيسى فى الانتخابات الرئاسية المقبلة حال تقدمه للسباق الرئاسى، مشيراً إلى أنه حال عدم ترشح «السيسى» فإن التيار سيدفع ممثلاً مرشحاً لخوض الانتخابات الرئاسية المقبلة، مع توفير كل سبل الدعم المادى والمعنوى له.

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