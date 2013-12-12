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«الحكومة»: الإخوان يسحبون الدولار والسكر و«الجنيه المعدنى» من الأسواق

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«الحكومة»: الإخوان يسحبون الدولار والسكر و«الجنيه المعدنى» من الأسواق «الحكومة»: الإخوان يسحبون الدولار والسكر و«الجنيه المعدنى» من الأسواق

كتب : أحمد عبدالعظيم ومصطفى فهمى منذ 44 دقيقة

قال الدكتور حازم الببلاوى، رئيس الوزراء، إن وزارة الداخلية رصدت عمليات سحب لـ«الجنيه المعدنى» من الأسواق، مما سيؤدى إلى مشكلات اقتصادية ضخمة، فيما قالت درية شرف الدين وزيرة الإعلام، إن جهات أمنية أكدت امتلاكها معلومات تفيد عزم تنظيم الإخوان سحب السكر والدولار من الأسواق. وأضاف «الببلاوى»، خلال مؤتمر صحفى أمس: «أمامنا خطوة مهمة لا بد من النجاح فيها بالاستفتاء على الدستور، والشعب المصرى يساند الدولة فى ذلك». من جهته، قال اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية، إن المشكلة لا تقتصر على رغبة الإخوان فى الإخلال بالأمن، وإن الفترة المقبلة مهمة جدا وتتطلب التركيز، وهناك ممارسات لإرباك المشهد.. وأضاف أن وزارة الداخلية رصدت مخططات لإثارة القلاقل فى كل مكان، وأن خطة تنظيم الإخوان تتمثل فى استدراج الشرطة لدخول الجامعة، وأثناء وجود الشرطة فى الجامعة، يحدث الإخوان إصابات ببعض الطلاب لإلصاق التهمة بالداخلية. وتابع إبراهيم: «وزارة الداخلية قادرة على إنهاء أحداث العنف فى الجامعات خلال 5 دقائق، إلا أنه يفضل التعامل مع الموقف الأمنى بحكمة وعدم إصابة أى طالب، وتفويت الفرصة على تنظيم الإخوان فى إشعال الأوضاع»، وأشار إلى رفضه عودة الحرس الجامعى.

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