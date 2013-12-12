نوكيا تطور أول هواتفها بنظام “أندرويد”

كشفت مصادر مطلعة داخل شركة نوكيا الفنلندية عن قيامها بتطوير أول هواتفها على الإطلاق التي تعمل بنظام أندرويد، الذي يحمل حاليا الاسم الكودي “نورماندي”.

ومن المقرر أن تقوم نوكيا بتزويد الهاتف “نورماندي” بنسخة خاصة من نظام أندرويد، على غرار تلك التي تعتمدها شركة أمازون في أجهزتها اللوحية من عائلة “كيندل فاير”، على أن يدعم إمكانية تشغيل أغلبية التطبيقات المعروفة مثل برنامج “سكايب”، وغيره من البرامج، حسب موقع “ذا فيرج”.

ولم تكشف المصادر عن موعد طرح الهاتف، المنتمي لفئة الهواتف منخفضة التكلفة، إذ يلف الغموض مستقبله، خصوصا في ضوء صفقة استحواذ مايكروسوفت على قطاع الهواتف في نوكيا التي من المتوقع إتمامها في الربع الأول من 2014، بعد حصول مايكروسوفت على الموافقة من السلطات الأميركية والاتحاد الأوروبي مؤخرا.

وتتضمن الاحتمالات المتعلقة بمستقبل الهاتف نورماندي إمكانية قيام نوكيا بطرح الجهاز في الأسواق قبل إتمام صفقة مايكروسوفت، أو أن هناك اتفاقا بين الطرفين على استمرار المشروع حتى بعد إتمام صفقة الاستحواذ، التي تفوق قيمتها 7 مليارات دولار -نقلا عن سكاي نيوز عربية-.