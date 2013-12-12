ضبط 928 مخالفة مرورية و12 قضية أداب بسوهاج‎

نجحت مديرية امن سوهاج فى تنفيذ حملة امنية، اسفرت عن ضبط 928 مخالفة مرورية ، و ضبط 21 مخالفة تموينية .

> و في مجال ضبط الأسلحة النارية الغير مرخصة والذخائر، تم ضط بندقية آلية عيار 7.62×39 مطموسة الأرقام ، و 4 ” طلقات من ذات العيار بحيازة أحمد محمد عبد اللاه سن 28 عام

ل، ويقيم نجع شلبى ، دائرة مركز سوهاج، وضبط طبنجه حلوان بدون أرقام بحيازة ثابت سليم محسب عبد العال سن50 عامل ، وفرد روسى صناعه محليه بحيازة عبد الخالق أبو زيد محمد محمود سن 32 سائق، ويقيم بناحية البلابيش بحري دائرة مركز دار السلام – وتحرر ت المحاضر اللازمة.

و فـي مجال مكافحة جرائم المخدرات تم ضبط عدد “8 ” قضية، منها ” 6 ” لفافات تحوى كل منها علي مسحوق الهروين المخدر، وزنت جميعها حوالي 50 جرام وسلاح ابيض عبارة عن مطواة قرن غزال بحيازة حسن سيد علي محمد سن 25 عاطل – ويقيم ش الفاخوره – دائرة قسم أول سوهاج ، بالاضافة الى ضبط ”20″ قرص تامول المخدر بحيازة مرتضي سيد محمد ضيف سن 18 عاطل – ومقيم ش الأتوبيس الجديد – دائرة قسم أول سوهاج ، و ” 15 ” قرص تامول المخدر بحيازة عبد الرحمن محمد السيد محمد سن 20 طالب – ويقيم المخبز الآلي – دائرة قسم أول سوهاج .

و فى مجال مكافحة جرائم السرقات ، تم ضبط عمر عشري غانم سن 25 ومقيم غرب الكوبري – قسم اول سوهاج ، وعمر عبد الباسط اقناع احمد سن 18 عامل ومقيم ش ايوب الانصاري – المخبز الالي – قسم اول سوهاج ، وتبين ان بحوزتهم مقص حديدي كبير واجنة حديديه متوسطة الطول وسكينه محلية الصنع متوسطة الطول وبمواجهتهم بما اسفر عنة الضبط قرروا باستخدامهم لتلك الادوات فى كسر باب احدى الشقق الكائنة بذات العنوان ، وتحرر المحضر اللازم .

و وفى مجال مكافحة جرائم الاداب العامة تم ضبط 12 قضية، وفـي مجال مكافحة جرائم المصنفات الفنية تم ضبط 5 قضية، وفي مجال تنفيذ الأحكام تم تنفيذ ” 691 ” حكم ،وتم اتخاذ الإجراءات القانونية قبل المضبوطيـن .