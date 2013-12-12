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حزب المصريين الأحرار ينظم ندوة حول تنشيط السياحة بسوهاج

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حزب المصريين الأحرار ينظم ندوة حول تنشيط السياحة بسوهاج حزب المصريين الأحرار ينظم ندوة حول تنشيط السياحة بسوهاج

قال أحمد فاروق العنانى، عضو الهيئة العليا للمصريين الأحرار، إن الحزب ينظم اليوم، الخميس، ندوة حول تنشيط السياحة عن طريق التعريف بآثار سوهاج، وذلك بالتعاون مع أسرة شباب الغد بجامعة سوهاج وبعض من أعضاء هيئة التدريس، وبدعوة وكلاء الوزارات بالمحافظة والأحزاب السياسية.

وأضاف العنانى، فى تصريحات صحفية، أن الندوة ستشهد فيلما وثائقيا للتعريف بآثار المحافظة وطرق دعم السياحة بالمحافظة، وتأتى الدعوة قبل ايام من تنظيم الحزب ندوة فى إحدى القرى لحث الناس على التصويت بـ"نعم" للدستور، وسوف تقام ندوة بعنوان كيفية تنشيط السياحة بالمحافظة بعرض لبعض الأفكار لأعضاء هيئة التدريس.
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