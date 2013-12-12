إدارة تعليم سوهاج تكرم أوائل الطلاب بمدرسة أحمد ضيف الله الإعدادية

كرمت إدارة سوهاج التعليمية أوائل الطلاب بالمرحلة الإعدادية بمدرسة أحمد ضيف الله الإعدادية بنين بقرية قلفاو بمحافظة سوهاج، وذلك بحضور قيادات الإدارة التعليمية بالمحافظة، وأشرف عمار مدير المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، وسعيد محمد إبراهيم مدير إدارة التعليم الإعدادى والثانوى، وعلاء عبد الهادى وكيل إدارة سوهاج التعليمية، وأيمن تمام مدير المدرسة، وعامر عثمان بإدارة العلاقات العامة بجامعة سوهاج.

ووزع علاء عبد الهادى وبعض قيادات المديرية الجوائز على الطلاب المتفوقين، وتم منحهم شهادات تقديرا لتميزهم وتفوقهم.

ومن جانبه أكد أيمن تمام مدير المدرسة، أن الطلاب يتمتعون بمستوى علمى متميز وسيكون لهم مستقبل كبير، خاصة أن إدارة المدرسة والقائمين عليها يتابعون باستمرار مستوى الطلاب من خلال إقامة المسابقات التعليمية فيما بينهم لاختيار أفضلهم وأيضا تكريمهم باستمرار لمواصلة تفوقهم الدائم.