أجمل فساتين السجادة الحمراء من Carolina Herrera

تبحث السيدات عموماً بما في ذلك نجمات هوليوود عن الفساتين المميزة للمناسبات الساهرة واحتفالات السجادة الحمراء، ويقع اختيار معظمهن على تصاميم المصممة Carolina Herrera لما تتمتع به من بساطة ورقي في الوقت ذاته.

في مجموعة ما قبل الخريف "Pre-fall" لعام 2014، قدمت المصممة مجموعة متميزة من التصاميم التي تنوعت بين الفساتين والبدل الناعمة، وقد لفتنا عدد من الفساتين التي نجزم بأننا سنشاهدها تزين إطلالات النجمات على السجادة الحمراء في الأيام المقبلة، كما أنها ستبدو جميلة في سهراتك المسائية.

شاهدي اختياراتنا من مجموعة المصممة Carolina Herrera Pre-fall 2014، وأخبرينا على أيها وقع اختيارك؟