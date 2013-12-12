أخبار عاجلة

حريق هائل يلتهم 7 حظائر ونفوق 4 رؤوس ماشية بسوهاج -
8 الصبح - من داخل الإدارة العامة للمرور .. تعرف على الاحوال المرورية على معظم المحاور الرئيسية -
8 الصبح - تعرف عى الحالة الجوية اليوم ومعدلات درجات الحرارة .. وشوف فوائد "الكراوية" -
8 الصبح - فقرة #أحسن_ناس .. أهم الأخبار والأحداث التى دارت فى محافظات الجمهورية بالأمس -
8 الصبح - ملخص لقاءات السيسى فى الولايات المتحدة بالأمس .. وتفاصيل اللقاء المرتقب مع الرئيس ترامب -
أسهل طريقة لصنفرة البشرة بالمواد الطبيعية -
محافظ دمياط يقود حملة لإغلاق المقاهي في منتصف الليل -
بالفيديو.. خالد الجندي يدعو للسيسى: «ربنا يقيك شر الماكرين» -
فيديو| خالد الجندي مهاجما الأوقاف والتعليم: «التحرش سبب فشلكم» -
سبورتينج براجا يتعادل مع ماريتيمو 3-3 بالدوري البرتغالي لكرة القدم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. موضة
  5. سيدتي

أجمل فساتين السجادة الحمراء من Carolina Herrera

Google+ Print
أجمل فساتين السجادة الحمراء من Carolina Herrera أجمل فساتين السجادة الحمراء من Carolina Herrera

تبحث السيدات عموماً بما في ذلك نجمات هوليوود عن الفساتين المميزة للمناسبات الساهرة واحتفالات السجادة الحمراء، ويقع اختيار معظمهن على تصاميم المصممة Carolina Herrera لما تتمتع به من بساطة ورقي في الوقت ذاته.
في مجموعة ما قبل الخريف "Pre-fall" لعام 2014، قدمت المصممة مجموعة متميزة من التصاميم التي تنوعت بين الفساتين والبدل الناعمة، وقد لفتنا عدد من الفساتين التي نجزم بأننا سنشاهدها تزين إطلالات النجمات على السجادة الحمراء في الأيام المقبلة، كما أنها ستبدو جميلة في سهراتك المسائية.
شاهدي اختياراتنا من مجموعة المصممة Carolina Herrera Pre-fall 2014، وأخبرينا على أيها وقع اختيارك؟

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي