أجمل إطلالات دوقة كامبريدج Kate Middleton في 2013

لفتت دوقة كامبريدج Kate Middleton أنظار المهتمين في متابعة الموضة والأزياء منذ أن أعلنت خطوبتها على ولي العهد البريطاني الأمير ويليام، لتكون أيقونة الموضة القادمة وخليفة الأميرة الراحلة ديانا.

تتمتع دوقة كامبريدج بذوق كلاسيكي ناعم في إطلالاتها، فتعمد إلى اختيار الفساتين القصيرة ذات القصّات والألوان البسيطة في إطلالاتها النهارية، أما في المساء فتختار الفساتين الملكية التي تميزها التفاصيل الأنيقة، كما أنها لا تستغني عن أزياء الكاجوال التي ظهرت بها في بعض المناسبات، ولا تمانع من تكرار ما ترتديه مرات عديدة بتنسيق مختلف، وهذا ما يظهر في إطلالاتها المختلفة، وقد شاهدنا منها خلال هذا العام عدداً من إطلالات الحمل الأنيقة والإطلالات الملكية الجذابة كذلك.

تفضل Kate Middleton دوماً اختيار المصممين البريطانيين، حيث كانت مخلصة لدار "Alexander McQueen" التي حظيت بشرف تصميم فستان زفافها الملكي، ووقعت عدد من إطلالاتها المختلفة، وكذلك دار "Temperley London" وهي من دور الأزياء المفضلة لها، فقد تألقت بأزيائها في عدة مناسبات كان أجملها فستان الدانتيل الأسود ذو القصة الناعمة الذي كررت ارتداءه في عدة مناسبات.

ومع ذلك تبقى المصممة البريطانية Jenny Packham على رأس قائمة المصممين المفضلين لدوقة كامبريدج، إذ اختارت من تصاميمها فستاناً بسيطاً لتظهر به بعد ولادتها مباشرة، كما وقّعت أول إطلالاتها على السجادة الحمراء بعد الولادة.

شاهدي معنا أجمل إطلالات دوقة كامبريدج Kate Middleton، وأخبرينا أيها الأجمل برأيك.



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