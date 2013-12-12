المعارضة السورية تصف قرار تعليق المساعدات بالمتسرع والخاطئ

وصفت المعارضة السورية المسلحة، قرار الولايات المتحدة، وبريطانيا بتعليق المساعدات العسكرية غير الفتاكة لها، بـ"المتسرع والخاطئ".

> ونقلت قناة (سكاى نيوز) البريطانية، اليوم الخميس، عن المتحدث باسم الجيش الحر، لؤى المقداد قوله "إن قائد أركان الجيش الحر اللواء سليم إدريس، يقوم باتصالات حاليًا لإقناع الدولتين بالاستمرار فى برنامج المساعدة".

> ومن جانبه، اعتبر العقيد قاسم سعد الدين المتحدث الرسمى باسم المجلس العسكرى الأعلى، أن قرار تعليق المساعدات غير الفتاكة للجيش الحر، يشكل صورة من التآمر عليه، وعلى الشعب السورى خاصة قبل مؤتمر "جنيف 2".

> وكانت إدارة الرئيس الأمريكى باراك أوباما، قد علقت أمس الأربعاء المساعدات للمعارضة السورية فى شمال البلاد، وذلك ردًا على سيطرة ما يسمى بـ"الجبهة الإسلامية" على مقر ومخازن للجيش السورى الحر فى منطقة حدودية مع تركيا.