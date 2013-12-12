تنفيذ الأحكام تحجز علي أموال ديوان البحر الأحمر لصالح البنك الأهلي

نفذت إدارة تنفيذ الأحكام بمحكمة البحر الأحمر الابتدائية، حكماً لصالح البنك الأهلى المصرى فرع الغردقة، برقم 209 لسنة 2013 والصادر بتاريخ 30 من نوفمبر الماضى، مدنى كلى حكومة الغردقة، والذى يقضى بالحجز علي جميع أموال ديوان عام محافظة البحر الأحمر بالبنك بناء على طلب إبراهيم فؤاد عانوس، ومحمد أيمن إبراهيم عانوس، المحاميان بصفتهما ومحلهما، لرفعهما دعوى قضائية تطالب بدفع مبلغ 3 ملايين جنيه، من ديوان عام المحافظة، مقابل اتعاب محاماه.

> وكشفت تفاصيل الحكم انه جاء بالحجز على جميع أموال ديوان عام محافظة البحر الأحمر بالبنك الأهلى فرع الغردقة، بناء على طلب رافعى الدعوى القضائية، لعدم سداد 3 ملايين جنيه، لهما، أتعاب محاماة منذ 3 سنوات مضت ، حتى تقوم بسداد الأموال المحكوم بها للطالبين، طبقاً لنصوص المواد 325 و327 و328 و343 من قانون المرافعات والمادة 88 من قانون المحاماة”.

ويعتبر المحجوز لديه “البنك الأهلى” بقوة القانون حارساً عليها، وكلفت ادارة تنفيذ الأحكام بمحكمة البحر الأحمر، البنك الأهلى بالغردقة، بإخطار محافظة البحر الاحمر ، بجميع ما يمتلكه لديها.