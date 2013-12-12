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مؤسسة إسرائيلية ترفض تبرع «نائبة إثيوبية» بالدم.. و«نتنياهو» يبدي إعجابه بها

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مؤسسة إسرائيلية ترفض تبرع «نائبة إثيوبية» بالدم.. و«نتنياهو» يبدي إعجابه بها مؤسسة إسرائيلية ترفض تبرع «نائبة إثيوبية» بالدم.. و«نتنياهو» يبدي إعجابه بها

أثار رفض مؤسسة «نجمة داوود الحمراء»، الموازية في إسرائيل لمنظمتي الصليب الأحمر والهلال الأحمر، قبول تبرع بالدم من النائبة السوداء من أصل إثيوبي، بنينا تامانو شاتا، «فضيحة» في إسرائيل.

وأرادت النائبة التبرع بدمها لمناسبة عملية تبرع نظمتها الهيئة الإسرائيلية داخل البرلمان الإسرائيلي، لكن مسؤولة في هيئة «نجمة داوود الحمراء»،  قالت لها إنه «وفق تعليمات وزارة الصحة من غير الممكن قبول دم لشخص من أصل يهودي إثيوبي».

وتم تصوير المشهد بكاميرا ، وبحسب وسائل الإعلام المحلية فإن وزارة الصحة الإسرائيلية تعتبر أن «دم اليهود من أصل إثيوبي ،غير المولودين في إسرائيل، يمكن أن ينشر أمراضًا بينها خصوصًا الإيدز».

وعبرت النائبة عن غضبها، في مقابلة مع القناة العاشرة الخاصة، إزاء هذه «الإساءة لجماعة بأسرها بسبب لون البشرة».

وقالت: «عمري 32 عامًا، وصلت في سن الثالثة إلى إسرائيل ولدي طفلان، ليس هناك أي سبب لمعاملتي بهذه الطريقة».

وذكرت أنها، قبل 16 عامًا، نظمت تظاهرة كبيرة لليهود الإثيوبيين في القدس، إثر كشف وسائل الإعلام أن السلطات الصحية الإسرائيلية «كانت تتخلص من الدم، الذي تتبرع به هذه الطائفة ولا تستخدمه».

وأضافت: «منذ ذلك العهد وتلك التظاهرة، التي شاركت فيها، لم يتغير شيء».

وأفاد موقع «واي نت» بأنه بعد مشاورات، قال مسؤولو الهيئة الإسرائيلية المعنية إنهم على استعداد لتلقي دم النائبة، لكن سيتم تجميده ولن يستخدم.

واتصل رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بـ«بنينا»، العضو في حزب «يش عتيد» الوسطي العضو في الائتلاف الحاكم، ليعبر لها عن «إعجابه»، وقال إنه  «سينظر في التعليمات، التي تسببت في هذه الحادثة».

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