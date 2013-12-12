أمير المدينة يرعى انطلاق فعاليات ملتقى التراث العمراني بحضور رئيس هيئة السياحة

بحضور صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار، رعى صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة مساء أمس الاول الحفل الكبير الذي أقيم بالمنطقة التاريخية بمحافظة ينبع ضمن فعاليات ملتقى التراث العمراني الثالث الذي نظمته لجنة التنمية السياحية بالمحافظة، وذلك بحضور عدد من مدراء الجهات الحكومية والأهالي وزوار محافظة ينبع.

وفي مستهل الاحتفال دشن سمو رئيس الهيئة العامة للسياحة وسمو أمير منطقة المدينة المنورة عدداً من المشروعات التراثية بمحافظة ينبع، بعد ذلك تم تكريم عدد من الجهات المتعاونة مع الهيئة العامة للسياحة والآثار. واشتمل الحفل على عدد من القصائد النبطية والفصحى، ثم قدمت مجموعة من أطفال ينبع فقرة إنشادية، تلاها أوبريت وطني. وفي ختام الحفل قدمت فرقة الدرعية للفنون الشعبية العرضة السعودية التي شارك فيها سمو الأمير سلطان بن سلمان وسمو الأمير فيصل بن سلمان.

وأعلن صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز عن تبرعه بمبلغ عشرين مليون ريال لدعم مشاريع التراث العمراني بحي الصور بمحافظة ينبع سيتم استخدامها على مدى العامين القادمين بمعدل عشرة ملايين ريال هذا العام وعشرة ملايين العام القادم وسيتم توظيفها في ترميم المباني التي يقوم مُلاكها بالتعاون مع الهيئة العامة للسياحة والاثار بتسليمهم هذه المباني لمدة عشرين عاما تقوم الهيئة بترميمها وتوظيفها، ثم تعود الى اصحابها...

وأشار الأمير سلطان بن سلمان خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده سموه عقب انتهاء الحفل الى ان محافظة ينبع قد وضعت نفسها على الخارطة الوطنية والسياحية والثقافية مشيرا سموه الى اننا نحتفل اليوم باستعادة ينبع لجزء مهم وكبير من تراثنا الوطني فينبع التاريخية وينبع البلد التاريخي جاءها من جفاء الزمان وهدمت مبانينها وتركت وان بعضها قد تحول الى انقاض ولكن بقي منها الشيء الكثير ونحن نعمل الان مع أمير المنطقة وأمين المدينة ومحافظ ينبع والبلدية والسكان المحليين نعمل معهم جميعا بشراكة وتضامن من اجل استعادة تراثها العريق فينبع مر عليها فترة عسيرة وتوسعت المدينة وهدم منها الكثير ينبع ميناء تاريخي هام على البحر الاحمر بالمملكة وتاريخ هذه الدولة ونحن لا نقوم الا بالواجب حيال استعادة جزء هام من بعدها الحضاري وتاريخها الوطني وتاريخ هذه المنطقة ثري بالكثير وبأهلها الكرماء الذين وقفوا مع هذه الدولة وساهموا في بنائها واستعادة هذه الصفحه التاريخية وفتح هذه النافذه واستعادة ماتبقى من ينبع التاريخية امر كبير جدا لا تستطيع ان تقوم به مؤسسة واحدة فأهالي المحافظة لهم دور كبير في هذا الجانب..

كما أعلن صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة عن تبرع سموه بترميم وتوظيف مسجد السنوسي بالمنطقة التاريخية بمحافظة ينبع.

وكان الأمير سلطان بن سلمان والأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز قد قاما بزيارة للمنطقة التاريخية بحي الصور، حيث كان في استقبالهم محافظ ينبع المهندس مساعد بن يحيى السليم وعدد من مدراء الجهات الحكومية وعدد من اهالي واعيان المحافظة وفور وصولهما قاما بجولة داخل سوق الليل شملت محلات السوق القديم التقى خلالها بالباعة واطلع على منتوجاتهم، كما شملت الجولة بيت بابطين حيث قام سمو الأمير سلطان بقص شريط افتتاح المعرض المعد بهذه المناسبة والذي ضم عددا من اللوحات التشكيلية والصور الفتوغرافية وركنا للبيوت القديمة بينبع النخل وركنا لبعض الفعاليات النسائية التي نظمهتها الاسر المنتجة بينبع. عقب ذلك واصل الأمير سلطان ومرافقوه جولتهم داخل المنطقة التاريخية حيث قاموا بزيارة لجناح ينبع النخل المشارك بالفعاليات حيث قوبل سموهما بتقديم لون الحرابي احد الالوان الشعبية المعروفة بالمحافظة، كما اطلعوا على بعض المأكولات الشعبية المعروفة.

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