خبراء يناقشون مناهج اللغة العربية على طاولة ندوة جامعة الحدود الشمالية

أقيمت صباح أمس ندوة لغتنا الجميلة بمناسبة الاحتفال بيوم اللغة العربية بجامعة الحدود الشمالية ممثلة بقسم اللغة العربية بكلية التربية والآداب بالجامعة بحضور عدد من المتخصصين من وزارة التعليم العالي ومستشار وزير التربية والتعليم وعدد من المشرفين والمعلمين بتعليم الحدود الشمالية وذلك على مسرح الجامعة في عرعر.

وشهدت الندوة نقد بعض مناهج التعليم في المرحلة المتوسطة والثانوي وذلك من خلال أربعة أبحاث قدمها أساتذة من قسم اللغة العربية بالجامعة أ. د. محمد نجيب التلاوي قدم قراءة معلوماتية ومنهجية لمقرر الأدب العربي بالمرحلة الثانوية، أ.د. أحمد الصغير قراءة ناقدة لمقرر النحو والصرف للمرحلة الثانوية، أ.د. حسن البنا قدم بحثه عن مقرر الأدب في المرحلة المتوسطة، أ. د. رجب محمود، قدم بحثه عن النحو والصرف في مرحلة التعليم المتوسط.

وقد أجمع الباحثون على قيمة المادة العلمية في تلك المقررات، وإن شابها بعض الأخطاء العلمية، وثنى الباحثون على منهجية المقررات وإخراجها المطابق للمواصفات، ولفت الباحثون الانتباه إلى أن القصور الأكبر في ضعف الطلاب في إجادة اللغة العربية يتركز في دور المعلم في توظيف هذه المادة وكيفية شرحها بشكل تطبيقي وحواري عقلي بدلاً من الاعتماد على الحفظ، وطريقة التقييم منقوصة وتمثل العامل الثالث المؤثر تأثيراً مباشراً في مخرجات العملية التعليمية لتلك المقررات، كما شارك في المناقشة الطلاب والطالبات في مرحلة البكالوريوس والماجستير بالجامعة، وطالب الجميع الاستفادة من هذه الندوات للاستفادة والإصلاح لمسار التعليم قبل الجامعي بدلاً من الاكتفاء بالتوافق في جلد الذات.