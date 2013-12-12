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انتهت - شالكه 2-0 بازل .. هدف من تسلل!

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انتهت - شالكه 2-0 بازل .. هدف من تسلل! انتهت - شالكه 2-0 بازل .. هدف من تسلل!

متابعة حية ومباشرة لمباراة شالكه وبازل في ختام مباريات المجموعة الخامسة بدوري أبطال أوروبا بمشاركة أساسية للمصريين محمد صلاح ومحمد النني.

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يغادر النني في الدقيقة 61 لدخول المهاجم جيوفاني سيو من أجل إنقاذ ما يمكن إنقاذه.

في الدقيقة 58 ركلة حرة مباشرة أرسلت بشكل عرضي، خرج دفاع بازل كليا لإيقاع لاعبي شالكه في مصيدة التسلل، ولكن الحكم لم يحتسبها وانفرد جول ماتيب وسدد في الشباك معلنا الثاني.

وأظهرت الإعادة وجود ماتيب في موقع تسلل.

في الدقيقة 51 يسجل دراكسلر هدف التقدم من كرة عرضية حولها صاحب هدف لقاء الذهاب في بازل، في الشباك مباشرة.

في الدقيقة 32 يُطرد إيفانوف مدافع بازل بعد عرقلته للبديل آدم سالاي أثناء انفراده بمرمى سومير.

التعادل يمنح بازل بطاقة التأهل لدور الـ16، فيما يحتاج شالكه للفوز من أجل إقصاء بطل سويسرا والصعود مع تشيلسي الذي ضمن تأهله.

ويعيش صلاح فترة جيدة بعد هدفه في تشيلسي، والذي رفع أسهمه في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، وارتبط أسمه بالعديد من الأندية الإنجليزية والألمانية.

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