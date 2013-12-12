الخارجية الروسية: موسكو تؤيد رفع الحصار عن قطاع غزة

أجرى وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف مكالمة هاتفية مع رئيس الحكومة الفلسطينية المقالة إسماعيل هنية، وقالت وزارة الخارجية الروسية فى بيان أوردته وسائل إعلام محلية، إن لافروف أكد لهنية خلال الاتصال الهاتفى تأييد بلاده لرفع الحصار عن قطاع غزة ودعم تطلعات الفلسطينيين، لإقامة دولة مستقلة لهم، وذكر البيان أن المكالمة جاءت بمبادرة من هنية.

وقالت الخارجية الروسية فى البيان، إن لافروف "أكد الموقف المبدئى الروسى المستند إلى قرارات الأمم المتحدة ذات الشأن، والداعم للتطلعات الشرعية للشعب الفلسطينى نحو إقامة دولة مستقلة موحدة الأراضى، تعيش بسلام مع جيرانها".

وأعرب الوزير الروسى عن تأييد بلاده "لرفع الحصار عن قطاع غزة من أجل تحسين الوضع الإنسانى الصعب الذى يعيشه المدنيون الفلسطينيون"، مشددا على "مهمة استعادة الوحدة الوطنية الفلسطينية على أرضية منظمة التحرير الفلسطينية".

وقال إن مبادرة السلام العربية يجب أن تكون العامل الأساسى لضمان تسوية فلسطينية - إسرائيلية ثابتة، تبنى على الأساس القانونى الدولى المعترف به.

وذكرت الخارجية الروسية، أن إسماعيل هنية أطلع لافروف "بالتفصيل على الوضع الاجتماعى والاقتصادى فى قطاع غزة، وأفصح عن تصوراته لسبل تجاوز الخلافات القائمة بين حركتى فتح وحماس الفلسطينيتين".