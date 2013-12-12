بالصور.. إذاعة شمال سيناء تحتفى ببلوغ الإذاعى "سمير عبيد" سن المعاش

نظم مذيعو إذاعة شمال سيناء المحلية مساء أمس الأربعاء، حفل تكريم للإذاعى "سمير عبيد" بمناسبة تقاعدة عن العمل ببلوغة سن المعاش، حضر الحفل محمد رستم مدير عام إذاعة شمال سيناء، وعبدالحميد البنديرى مدير إذاعة مرسى مطروح السابق، وعبد القادر مبارك رئيس اتحاد الصحفيين والمراسلين بسيناء، وعادل محسن رئيس اللجنة النقابية للعاملين بديوان محافظة شمال سيناء، وشارك فى الحفل عدد من الصحفيين والإعلاميين وقيادات ورموز شعبية بالمحافظة.

وقدم المذيعون كلمات شكر وتقدير لزميلهم المحتفى به سمير عبيد أحد رواد الإذاعة ومقدم عدة برامج زراعية وقانونية وتنموية والحاصل على عدة شهادات تقدير وتكريم بمختلف المحافل المحلية، وعلى المركز الأول على مستوى الإذاعات الإقليمية عام 1993 وسبق له العمل رئيسا لقسم الأخبار بإذاعة شمال سيناء، ومذيعا بإذاعات جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وأشار عبدالحميد البنديرى مدير إذاعة مطروح السابق وشمال سيناء الأسبق، أنه زامل المحتفى به فى مرحلة تأسيس إذاعة شمال سيناء عام 1984 وعملا سويا إلى أن أصبحت فى مصاف كبرى الإذاعات المحلية.

وأكد عبدالقادر مبارك رئيس اتحاد الصحفيين والمراسلين بشمال سيناء، أن "عبيد" يعد أحد رموز سيناء وسجل خلال فترة عملة الإذاعى اسمه فى تاريخ شرفاء سيناء العاملين على رفعتها.