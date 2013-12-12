عمرو موسى: لم أناقش السيسي سوى في مواد القوات المسلحة.. والدستور يليق بمصر الثورة

قال الدكتور عمرو موسى، رئيس لجنة الخمسين لصياغة الدستور، ، إن لجنة الخمسين استطاعت أن تصيغ دستورا جيدا به قدر كبير من الرصانة وضمان لحقوق المصريين بمختلف أعمارهم وفئاتهم سواء الأطفال، المعاقين، الشباب، أو المرأة، مؤكدًا أن أعضاء اللجنة تطوعوا من أجل صياغة دستور يليق بمصر الثورة، على حد قوله.

وأضاف “موسى”، خلال حواره مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج “القاهرة اليوم”، أنه لم يتناقش مع الفريق السيسي سوى في المواد المتعلقة بالقوات المسلحة فقط، مؤكدا أنه تواصل مع جميع الفئات، وناقشهم في المواد المتعلقة بهم.

وقال “موسى” إن تحسن تقديم عدد من الخدمات للمواطنين يكفي الحكومة الحالية لأنها حكومة مؤقتة، وتعمل في ظروف صعبة، نافيًا معرفته بالدكتور هشام قنديل، رئيس وزراء مصر السابق.