"الجرجير" يخلص جسمك من السموم ويزيد الرغبة الجنسية

هل تعرف ما هى فوائد الجرجير وكيف يغذى الشعر، فالجرجير له قيمة غذائية عالية، قد لا يدركها البعض لكنها موجودة بالفعل، فقد أثبت الجرجير قدرته على معالجة عدد كبير من الأمراض بجانب المساهمة فى تخليص الجسم من العديد من الأمراض.

كما يوضح دكتور سيف البدينى استشارى أمراض المناعة قائلا: الجرجير يساعد على الهضم ويعمل على تنقية الدم، ويعمل على تنشيط الشهية للإنسان مما يجعله راغبا فى تناول كافة أنواع الطعام بجانب قيمته فى إدرار البول بجانب قدرته على إزالة النمش والبقع البنية.

أما بالنسبة للشعر فهو يساعد على تقوية الشعر ومنع تساقطه، والكثيرون لا يدركون أن الجرجير له قيمته فى علاج التسمم الناتج عن الشراهة فى التدخين، كما أنه يعمل على تنظيف الصدر من البلغم لذا ينصح بالجرجير كل من يعانون من البلغم، كما أنه يقوم بتنقية الدم.

والجدير بالذكر أن الجرجير يساعد فى إدرار الحيض لذا يجب أن تتجنبه الحامل، وقد أثبتت عدد كبير من الدراسات قدرة الجرجير على زيادة الرغبة الجنسية لذا ينصح به قبل أول يوم زواج لكن لا ينصح بتناوله بكثرة حتى لا يؤدى ذلك لاضطراب الهضم وتضخم الغدة الدرقية فهو يؤدى لحرقة فى المثانة لذا فالاعتدال فى تناوله ضرورى للجسم.