عمرو موسى: لم أناقش "السيسي" إلا في المواد المتعلقة بالقوات المسلحة

كتب : سهيلة حامد منذ 46 دقيقة

قال الدكتور عمرو موسى رئيس لجنة الخمسين لصياغة الدستور، في حواره مع الإعلامي عمرو أديب على قناة "اليوم"، إن "لجنة الخمسين استطاعت أن تصيغ دستورا جيدا، لا أدعي أنه كامل شامل، ولكن به قدر كبير من الرصانة وضمان لحقوق المصريين بمختلف أعمارهم وفئاتهم سواء الأطفال، المعاقين، الشباب، أو المرأة".

وأضاف أن "أعضاء اللجنة تطوعوا وعانوا سهر الليالي من أجل صياغة دستور يليق بمصر الثورة"، كما أكد موسى أنه لم يتناقش مع الفريق السيسي سوى في المواد المتعلقة بالقوات المسلحة فقط، مؤكدا أنه تواصل مع جميع الفئات، وناقشهم في المواد المتعلقة بهم، ضاربا المثل بشيخ الأزهر.

وعن لقائه الشهير بأيمن نور، قال موسى أنه غير نادم على هذا اللقاء، لأنه كان ضروريا في وقتها، كما نفى ذهابه للرئاسة خلال حكم الرئيس المعزول محمد مرسي، ونفى أيضًا معرفته برئيس الوزراء السابق هشام قنديل، وعن تقييمه لأداء الحكومة الحالية أكد موسى أن هذه الحكومة انتقالية ومحددة المدة، فأي تحسن في تقديم الخدمات للمواطنين يكفي.