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الملسماني: "السيسي" ليس المؤهل الوحيد للرئاسة لكنه يصلح للمنصب

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الملسماني: "السيسي" ليس المؤهل الوحيد للرئاسة لكنه يصلح للمنصب الملسماني: "السيسي" ليس المؤهل الوحيد للرئاسة لكنه يصلح للمنصب

كتب : سهيلة حامد منذ 24 دقيقة

استنكر أحمد المسلماني، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الإعلام، مظاهرات الطلبة والطالبات بالجامعات، مشيرًا إلى أن "جميع البلدان تستثمر مستقبل الطلاب، لكننا في ندمر مستقبلنا ونحرق هذا السن في محرقة السياسة"، مدللًا على ذلك بعدم تمكن عميدة كلية الدراسات الإسلامية من الدخول إلى الجامعة، بسبب منع الطالبات لها من الدخول.

وأضاف المسلماني، في حوار أجراه مع الإعلامي خيري رمضان ببرنامج "ممكن" على قناة "سي بي سي"، أن طلاب كلية الهندسة في إسرائيل يجهزون الآن لإطلاق قمر صناعي، وشركة إسرائيلية مبيعاتها في 2012 للأدوية قدرت بـ 20 مليار دولار، لكننا في مصر النكتة و"الإفيه" أهم.

أما عن دخوله قصر الاتحادية، قال مستشار رئيس الجمهورية، أنه لم ينبهر بدخول الاتحادية، لأنه اتخذ مراحله خطوة بخطوة.

وتحدث المسلماني، عن السينما ودورها ومدى تأثيرها، قائلا: "السينما أكبر من أن يتم تركها للمنتجين، فالسينما سياسة وتتمتع حرية في حدود الرقابة، لكن لابد وأن تكون صورة الجندي المصري راقية كما يحدث في صورة الجندي الأمريكي في السينما"، رافضًا إهانة الجيش المصري في الأفلام السينمائية.

وأضاف: لابد وأن نتواجد في أمريكا كـ"لوبي" مصري والجبناء والمتخلفين عقليا يمتنعون.

وختم حديثه عن ترشح للرئاسة، بقوله: "البلد تحتاج مناصب مهمة، والسيسي ليس المؤهل الوحيد، لكن لديه حق الترشح في الرئاسة إلى جانب أن لديه الفرصة الأكبر، ويصلح لهذا المنصب"، رافضًا الإجابة عن سؤال هل هو الرجل الأنسب لهذه المرحلة أم لا؟.

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