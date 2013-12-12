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قذاف الدم: القضاء المصري الشامخ أنصفني

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قذاف الدم: القضاء المصري الشامخ أنصفني قذاف الدم: القضاء المصري الشامخ أنصفني

كتب : الوطن منذ 19 دقيقة

قال أحمد قذاف الدم، مسؤول العلاقات المصرية الليبية السابق، إن "القضاء المصري الشامخ" برأه من التهم التي وجهت إليه، من حيازة أسلحة غير مرخصة، والاعتداء على ضابطين ومقاومة السلطات، مشيرا إلى أن من زجوا به في السجن وحاولوا التآمر عليه في وليبياـ دخلوا السجن، وكأنها آية من آيات الله، حيث إن النائب العام الذى وضع اسمه على قوائم الإنتربول تم خطفه، ومن حاولوا سجنه في مصر سجنوا، على حد قوله.

ومن جهة أخرى قال قذاف الدم خلال حواره على قناة "المحور1" في برنامج" 90 دقيقة" إن الثورة التي قام بها معمر القذافي (ثورة الفاتح) لم يسقط بها ليبي واحد لأن الليبيين جميعا كانوا ضد النظام الحاكم وقتها.

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