وزارة الخارجية تدعو المواطنين للاطلاع على النظام الجديد

دعت وزارة الخارجية مواطني الدولة الراغبين بالسفر للملكة المتحدة ابتداء من يناير من 2014 ضرورة الاطلاع على النظام الجديد للسفر إلى بريطانيا.

وصرح السفير أحمد سعيد الظاهري مدير إدارة الخدمات القنصلية بالوزارة بأنه يأتي ذلك انطلاقا من حرص وزارة الخارجية على إطلاع مواطني الدولة على كل ما يستجد من معلومات بشأن التأشيرات والسفر للخارج وذلك لتفادي أي معوقات أو مشكلات قد تحدث أثناء سفرهم للخارج .

وأوضح بأن النظام الجديد الذي سيتم العمل به مطلع يناير القادم، يتمثل في وثيقة طلب إلكترونية مجانية (بدون رسوم) يتم تعبئتها قبل 48 ساعة كحدٍ أدنى من وقت المغادرة لبريطانيا أو ثلاثة أشهر كحدٍ أقصى، بحيث يتم تعبئة الطلب ببيانات الشخص مطابقةً لما ورد في جواز سفره، دون الحاجة لأخذ البيانات البيومترية للشخص أو تسليم جواز السفر لمراكز تقديم التأشيرات، وعند ورود الموافقة على الطلب، يقوم المواطن بطباعة الوثيقة وإبرازها عند المغادرة وعند الوصول إلى المملكة المتحدة.

وثيقة إلكترونية

وأضاف الظاهري يمكن للشخص البقاء بموجبها لمدة ستة أشهر من تاريخ الدخول لأغراض السياحة والدراسة والتدريب ولرجال الأعمال بحيث لا يتم تجاوز تلك المدة، أما بالنسبة للمواطنين الراغبين في البقاء والدراسة لأكثر من ستة أشهر أو بغرض العمل في بريطانيا أو الذين يسافرون بشكل مفاجئ أو مستمر فعليهم أن يتقدموا للحصول على تأشيرة متعددة صالحة لفترة طويلة.

حيث أن الوثيقة الإلكترونية لا تشمل تلك الفئات. وأشار إلى أن تقديم الطلب يكون بصفة مستقلة لكل زائر بما فيهم الأطفال ، وأي تغيير في بيانات الشخص أو تغيير في موعد السفر بعد الحصول على الموافقة ، فيستلزم تقديم طلب جديد بالبيانات الجديدة، وفي حال مغادرة بريطانيا والرغبة في العودة إليها فلابد من تقديم طلب آخر قبل 48 ساعة على الأقل من المغادرة لبريطانيا.ويمكن لمواطني الدولة تقديم الطلب ابتداء من اول يناير عن طريق الرابط الإلكتروني التالي ( www.visa4uk.fco.gov.uk ) إجراءات

تتلخص طريقة الحصول على الوثيقة الإلكترونية للسفر إلى المملكة المتحدة بالدخول على الموقع الإلكتروني ( www.visa4uk.fco.gov.uk ) وتسجيل البيانات الشخصية المطلوبة بما فيها الايميل الشخصي وبعد اتمام عملية الإدخال يقوم الموقع بإرسال رسالة على البريد الإلكتروني للشخص مرفق بها رابط الوثيقة ومن ثم يقوم المسافر بإدخال البيانات المطلوبة في الوثيقة وطباعتها، وعند المغادرة والوصول يقوم بإبراز هذه الوثيقة الإلكترونية.

كما يتعين على المسافرين تقديم الطلب الإلكتروني للاستغناء عن التأشيرة عبر الإنترنت قبل 48 ساعة على الأقل من موعد المغادرة، وتقديم نسخة مطبوعة عن هذه الوثيقة وقت المغادرة ومرة أخرى عند الوصول إلى المملكة المتحدة.