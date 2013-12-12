حمدان بن محمد يطلق أجندة الرقم واحد لحكومة دبي

تحت رعاية كريمة وبحضور سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي نظمت حكومة دبي الحفل الأول لبرنامج حمدان بن محمد للحكومة الذكية والذي أطلقه سموه في يونيو الماضي تنفيذاً لرؤية القيادة الرشيدة للبلاد في التحول إلى النموذج الذكي في منظومة العمل الحكومي وبما يضمن ترجمة هذه الرؤية الطموحة إلى حقيقة ملموسة بشكل منظّم ومدروس.

كما أطلق سمو ولي عهد دبي أجندة التحسين للدوائر الحكومية لسنة 2014 "أجندة الرقم واحد لحكومة دبي" والتي تتضمن تطوير 50 خدمة قائلا : إننا في حكومة دبي نعلم أن فكر محمد بن راشد يسير بوتيرة متسارعة ولهذا كان علينا إسراع الخطى والبدء بأجندة الرقم واحد لحكومة دبي ، إننا في هذه المناسبة نجدد العهد لقيادتنا الرشيدة بأننا سنكون الرقم واحد وهذا لن يتحقق إلا بتكامل جميع الجهات الحكومية معاً لتحقيق الهدف المنشود.

وخلال الحفل الذي حضره عدد من مديري العموم وكبار المسؤولين في حكومة دبي وقادة التحسين وفرقهم من مختلف الجهات الحكومية في الإمارة تم الإعلان عن المتأهلين للفئة الرئيسية وهي أفضل خدمة حكومية عبر الهاتف المحمول على المستوى المحلي بالإضافة إلى الإعلان عن الفائزين في فئات جائزة حمدان بن محمد للحكومة الذكية المساندة والمبادرة الفائزة بتصويت الجمهور.

وتم تنظيم الحفل بطريقة فريدة من نوعها تحاكي التطور الذكي التي تشهده إمارة دبي وذلك بهدف تحفيز قيادات وموظفي تقديم الخدمات على الارتقاء بالخدمات الحكومية لمستويات غير مسبوقة من الريادة والعمل كجسد واحد منسجم ومترابط ولتسليط الضوء على الأفراد وفرق العمل من الجهات الحكومية والتي تعمل يداً بيد نحو تحقيق رؤية القيادة في تحويل دبي لمدينة ذكية.

فرق متنافسة

وبدأ الحفل بلوحة فنية تستخدم تقنية الأبعاد الثلاثية والتي تعرض لأول مرة على منصة مسرح داخلي في دبي واشتملت على رسالة تحفيزية للموظفين تحثهم على العمل لتحويل دبي لمدينة ذكية، كما استمع سموه من خلال عرض فيلمي لآراء لجنة التحكيم الدولية بالمبادرات والأفراد وفرق العمل المتنافسة على الجائزة وإشادتهم بالتزامهم وكفاءتهم ومستوى الخدمات في حكومة دبي.

وجاء تصميم جوائز الفائزين بطريقة مبتكرة حيث انقسمت الجائزة إلى قطع منفردة بذاتها تكمل بعضها البعض لتشير لتنوع الجهات الحكومية في دبي وتفردها من حيث تقديم الخدمات والمميزات التي توفرها لمتعامليها إلا أن قطع الجائزة مجتمعة صنعت شعار برنامج حمدان بن محمد للحكومة الذكية لتوحي بالتكامل بين الجهات الحكومية ودورها مجتمعة في تحويل حكومة دبي نحو حكومة ذكية متكاملة ومترابطة تؤدي دورها بريادة وتألق.

وتفرد الحفل بإطلالة جديدة ومختلفة بحيث تم إعداد أماكن جلوس المرشحين بشكل مشترك مع مديري العموم بعيدا عن مفهوم الصفوف المتوازية تعبيرا عن أهمية دور كل من قيادات تقديم الخدمة والصف الأمامي بالارتقاء بخدمات حكومة دبي . وقد تم الإعلان عن نتائج الفائزين في الحفل النهائي من دون الإعلان المسبق لها قبل الحفل مما أضاف عنصر المفاجأة لدى الحضور والمرشحين، وأثار الفرحة لدى الفائزين بشكل كبير وعزز مبدأ الشفافية في الحكومة.

المكرمون

وشمل التكريم أحمد عبدالسلام كاظم من جمارك دبي عن فئة أفضل قائد تحسين وفريق التحسين بلدية دبي عن فئة أفضل فريق تحسين ومحمد الجشي من مؤسسة مطارات دبي عن فئة أفضل نجم خدمة، وعتيقة مصبح الظاهري من القيادة العامة لشرطة دبي كأفضل نجم خدمة أيضاً، وشيخة محمد العمادي من هيئة كهرباء ومياه دبي كأفضل نجم خدمة وزبير أحمد شيخ من بلدية دبي كأفضل نجم خدمة وأنس عبدالرحيم خليفة من بلدية دبي كأفضل نجم خدمة، وهناء علي البلوشي من هيئة كهرباء ومياه دبي كأفضل مدير مركز.

ومركز شرطة بر دبي القيادة العامة لشرطة دبي كأفضل مركز خدمة ومبادرة المترو السريع من هيئة الطرق والمواصلات كأفضل خدمة حكومية ومبادرة تراخيص البناء بإمارة دبي من بلدية دبي أفضل خدمة حكومية مشتركة ومبادرة تجديد المركبات من هيئة الطرق والمواصلات كأفضل شراكة مع القطاع الخاص.

كما كرم سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي ايضا نظام مركز الخدمة الموحد من القيادة العامة لشرطة دبي كأفضل تعاون داخلي لتحسين الخدمة ومبادرة إعادة تعبئة الرصيد ببطاقة نول من هيئة الطرق والمواصلات كأفضل شراكة مع الجمهور ، وتطبيق ديوا هيئة كهرباء ومياه دبي كأفضل خدمة حكومية عبر الهاتف المحمول وتطبيق "وجهتي" من هيئة الطرق والمواصلات كأفضل خدمة حكومية عبر الهاتف المحمول وتطبيق "شرطة دبي" القيادة العامة لشرطة دبي كأفضل خدمة حكومية عبر الهاتف المحمول .

وتطبيق "حتماً دبي" من هيئة دبي للسياحة والتسويق التجاري كأفضل خدمة حكومية عبر الهاتف المحمول وتطبيق جافزا المنطقة الحرة لجبل علي أفضل خدمة حكومية عبر الهاتف المحمول ومبادرة المترو السريع من هيئة الطرق والمواصلات فئة رأي الجمهور، وسيتم تأهيل الفائزين على مستوى إمارة دبي للمنافسة على أفضل خدمة حكومية عبر الهاتف المحمول للحكومات المحلية على المستوى الاتحادي.

وفي ختام حفل التكريم تم الإعلان عن فئة رأي الجمهور، وتعتبر جائزة رأي الجمهور بادرة غير مسبوقة تعتمد أسلوبا جديداً في تقييم الخدمات العامة من خلال فتح باب التصويت للجمهور من مواطني ومقيمي إمارة دبي على أفضل مبادرة تحسين في حكومة دبي لإشراكهم في عملية تقييم الخدمات ولتسليط الضوء على صوتهم وآرائهم التي تعتبر المؤشر الحقيقي لواقع الخدمات العامة ومدى التحسن بها علما بأنه شارك أكثر من 25 ألف مواطن ومقيم في عملية التصويت لهذا العام.

وقد سلم سمو راعي الحفل الجهة الفائزة راية تحسين الخدمات لما لهذا الرمز من قيمة معنوية تشير إلى المسؤولية وحمل الأمانة بهدف حماية مصالح الجمهور وإسعادهمـ ولذا تعتبر راية تحسين الخدمات أمانة لدى الجهة الحكومية الفائزة يتم تعاقبها سنة تلو الأخرى للجهة الحكومية التي تفوز بأعلى نسبة تصويت ضمن فئة رأي الجمهور بحيث تُسلِّم الجهة الحكومية الفائزة في دورة 2013 إلى خليفتها في الدورة القادمة من حفل برنامج حمدان بن محمد للحكومة الذكية لعام 2014.

وسيتم تكريم الفائزين من فئات الأفراد وفرق العمل بجوائز مالية كالآتي: فئة أفضل نجم خدمة بجائزة مالية وقدرها 100 الف درهم فئة أفضل مدير مركز خدمة بجائزة مالية قدرها 150 الف درهم، وفئة أفضل قائد تحسين بجائزة مالية قدرها 250 الف درهم وفئة أفضل فريق تحسين بجائزة مالية وقدرها مليون درهم.

بوابة الرقم واحد

وفي نهاية الحفل افتتح سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم "بوابة الرقم واحد" وهي بوابة ذكية تستشرف مستقبل دبي كمدينة ذكية وتعرض أفضل تطبيقاتها الذكية ومبادراتها باستخدام أحدث التقنيات.

وإلى ذلك أطلق سموه أجندة تحسين الخدمات لسنة 2014 والتي تعتبر باكورة البدء بأجندة الرقم واحد لحكومة دبي تجسيداً لرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي،رعاه الله، لتحويل حكومة دبي من حكومة متميزة إلى حكومة مستقبلية تحقق الرقم واحد وصنع الريادة من خلال إحداث نقلة نوعية في خدمات حكومة دبي على كافة المستويات بما يتماشى مع توجيهات القيادة العليا في حكومة الإمارات وبما يضمن صنع إنجازات تاريخية غير مسبوقة بفكر جديد للخدمة العامة يوفر السعادة للجمهور ويتلاءم مع متطلبات العصر الحديث وإمكانيات دبي.

وتشمل بداية أجندة الرقم واحد على 50 خدمة رئيسية تركز جهود حكومة دبي وتحدد أولوياتها في تحسين الخدمات لعام 2014م.. وبالإعلان عنها تلتزم كافة الجهات الحكومية بالعمل عليها ضمن خططها وذلك للارتقاء بخدماتها بما يحقق رؤية القيادة من تسهيل حياة الناس وتحقيق السعادة لهم والوصول إلى كافة شرائح المجتمع على اختلاف مستوياتهم وثقافتهم وتقديم أفضل الخدمات الحكومية باستخدام الوسائل الابداعية المختلفة مثل أحدث تطبيقات الترابط بين الجهات الحكومية المحلية، والشراكة مع القطاع الخاص والجمهور.

متابعة دورية

ويتابع "مركز نموذج دبي" أداء الدوائر في سنة 2014 بحيث يتم رفع التقارير الدورية والمتعلقة بمؤشرات أداء هذه الخدمات ومراقبة مدى تحسنها بشكل دائم ومستمرـ وتحظى هذه التقارير بما فيها من مؤشرات بمتابعة مباشرة من سمو ولي العهد رئيس المجلس التنفيذي وذلك إيماناً منه بأن دور القائد المسؤول لا يقتصر على انتظار التقارير النهائية للاطلاع عليها واعتمادها بل يتطلب المتابعة الحثيثة لكافة مراحل العمل من مرحلة التخطيط مروراً بمراحل التنفيذ والتطور وصولاً إلى الإنجاز وتحقيق النتائج الرائدة وذلك للبلوغ إلى النتائج السليمة ورفع كفاءة الخدمات إلى المستويات العالية والذي يتمثل في تحقيق تطلعات المواطنين وجمهور المتعاملين مع الجهات الحكومية في الإمارة.

وسيتم تكريم الجهة الحكومية الرائدة والتي تحقق أكبر نسبة تحسن خلال العام بجائزة الرقم 1 التي تم اطلاقها كفئة تحفيزية لأداء أجندة الرقم واحد.

وقد جرى إعداد الأجندة بناء على معايير شمولية ومدروسة بحيث تغطي كافة التفاصيل المتعلقة بالخدمات الحكومية ومنها أثر الخدمة على الجمهور وتنافسية الإمارة الدولية في المجالات المختلفة، ومتطلبات اكسبو 2020، بما يحقق رؤية القيادة لسعادة الجمهور وحماية مصالحهم، كما استندت الأجندة على معيار "إسعاد الجمهور" والذي يركز على القطاع الاجتماعي بخدماته المختلفة مثل التعليم والصحة والإسكان وغيرها.

محاور

وتأتي "جائزة حمدان بن محمد للحكومة الذكية" ضمن برنامج حمدان بن محمد للحكومة الذكية الذي يتضمن عدة محاور هامة تكفل توفير الدعم اللازم للجهات الحكومية في دبي لتطبيق مبادرة الحكومة الذكية ولتنفيذ توجيهات القيادة العليا في تطوير منظومة العمل الحكومي في مختلف دوائر ومؤسسات وأجهزة حكومة دبي، ولتحفيز ودعم وتنظيم الجهود الحكومية في هذا المجال ويشتمل البرنامج على عدة محاور أهمها الجائزة وبرامج تأهيلية لقيادات ونجوم الخدمة وتطبيقات ذكية للموظفين والمتعاملين وما يميز الجائزة انها تتيح لمتعاملي حكومة دبي المجال للتصويت على أهم مبادرات تحسين الخدمات وتقديم الشكاوى والاقتراحات والتوقعات كما تتيح لهم تقييم الخدمات الحكومية من خلال قياسات جودة الخدمة ورضا المتعاملين والثقة في الجهاز الحكومي وتسمح لهم بمشاركة تجاربهم مع حكومة دبي.

معايير التقييم

استندت معايير التقييم في جميع فئات الجائزة إلى المبادئ الرئيسية في نموذج دبي للخدمات الحكومية والتي تم اعتمادها عالمياً من عدة جهات دولية متخصصة وتتوافق مع معايير جائزة أفضل خدمة حكومية عبر الهواتف المحمول التي تركز على الإبداع وتشجيع الأفكار الجديدة والترابط الحكومي ومشاركة المتعاملين وكفاءة وفعالية الخدمات والاستدامة في ممارسات ونتائج تحسين الخدمات التي تم تحقيقها واستمرارية الارتقاء بها على المدى البعيد، وقد تم تحكيم الطلبات من قبل فريق محكمين دولي من أفضل المنظمات العالمية في مجال تقديم الخدمات في القطاع الحكومي والخاص.